Kiszáll Szima Gábor a DVSC-ből - tényleg vége egy korszaknak

Papp László polgármester szerint a DVSC tiszta lappal fog indulni, és új szövetséget kötnek a város gazdasági életének prominenseivel, hogy álljanak be a klub mögé.

A régi klubvezetésből egyedül Róka Géza marad a helyén, rá továbbra is ügyvezetőként számítanak. Az idény végén visszavonult Tőzsér Dániel lesz a szakmai igazgató. Az ő kinevezésükről a július 2-i közgyűlés dönt.

Az NBII-es szerepléssel egy új éra kezdődik el, újra kell építeni a csapatot és mielőbb vissza kell térnie az NBI-be - nagyjából ezek voltak a legelső órákban megfogalmazott vélemények. Ugyan szurkolói körökben fel-felmerült, hogy ideje lenne egy új tulajdonosnak is megjelennie a színen, arra, hogy ez megtörténik, egyértelmű jelek nem utaltak az elmúlt napokban. Igaz, a Pósán László, fideszes debreceni képviselő egy bejegyzésében kellő nyomatékkal fogalmazott, és bár egyértelmű utalás nem volt a tulajdonosváltásra, a leírt sorokba mégis többen belelátták ennek a közelségét is:

Meglepetésre az NBI-es bajnokság egyik kiesője lett hétvégén a 10 éve még nemzetközi kupákban szereplő DVSC. A történtek sokkolták a várost és minden érintetett, de még azokat is, akik csak távolról figyelték a focicsapat sorsát.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!