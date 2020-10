Közel 900 millió forintot vett ki osztalékként cégéből Sarka Kata férje

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privátbankár.hu-n jelent meg.

A napokban volt kilenc éve annak, hogy megalakult a Netrise Hungary Kft., méghozzá a Femcafe női portál elindítására. Utóbbi még mindig működik, az alapító, Csereklei Zoltán azonban már messze jár, 2017-ben kiszállt a cégből, ma a pelenka.hu tulajdonosa, az ugyanezen nevű webáruház megálmodója. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez utóbbi lehetett az az új kihívás, amellyel magyarázta annak idején Csereklei a kiszállását.

Bessenyei István beszállása óta aranybánya a Femcafe-t kiadó cég. Fotó: Facebook Bessenyei István beszállása óta aranybánya a Femcafe-t kiadó cég. Fotó: Facebook

A Femcafe idestova már több mint három éve Bessenyei Istvánnak termeli a pénzt. Az üzletember már korábban is a médiabizniszben szerepelt, 2008-ig ugyanis az akkor még az RTL Magyarország vezérigazgatójaként dolgozó Dirk Gerkensnek adott tanácsokat, mielőtt megvásárolta Cserekleitől a Femcafe-t kiadó Netrise Hungary Kft.-t.

A kedvező adózásáról ismert Luxemburgban élő Bessenyei neve azonban a szélesebb nyilvánosság előtt bizonyára inkább amiatt ismert, hogy felesége Sarka Kata, akinek a legjobb barátnője Rogán Antal propagandaminiszter most már csak volt neje.

Bessenyei egy rövid ideig – a céges dokumentumok szerint 2015 decemberétől 2016 áprilisáig – Sarka Kata és Rogán Cecília üzlettársa is volt a reklámpiacon működő Nakama & Partners Kft-ben. Ami azonban már érdekesebb, hogy jelenleg is a kisebbségi, 11 százalékos tulajdonosa, egyúttal a vezérigazgatója a Fidesz kedvenc őrző-védő cégének, a Valton-Sec Kft. nevű biztonságtechnikai társaságnak. Utóbbi szépen muzsikált 2019-ben, 1 milliárd 158 milliós nyereséget ért el, amelyből 400 milliót vettek ki a tulajdonosok, így Bessenyeire 44 millió jutott – derül ki a Valton-Sec május 20-án megjelent éves beszámolójából.

A Netrise Hungary Kft.-ből már egy nagyságrenddel többet. Bessenyei cége maximálisan élt a koronavírus-járvány miatt biztosított könnyítéssel, miszerint május 31. helyett elég legkésőbb szeptember 30-án közzétennie az adatait. Ezek szerint a Netrise-nek is jó éve volt a 2019-es: 1,7 milliárd forintos árbevétele ugyanis több mint 14 százalékkal haladta meg a tavalyelőttit, nyeresége viszont még ennél is jobban, közel 16 százalékkal gyarapodott, 890,7 millióra. Ebből Bessenyei 870,5 milliót ki is vett osztalékként, mindössze 20,2 milliót hagyott a cégben, ezt az összeget cége eredménytartalékába tette. Mindezek következtében a Netrise saját tőkéje 2019 végén immár megközelítette az 1 milliárd forintot, egészen pontosan 950,7 millió lett, szemben a 2018 végi 784,2 millióval.

A Netrise 2019-es eredménye annak ellenére lett magasabb a 2018-asnál, hogy a kiadásait tavaly 12 százalékkal növelte. Az anyagjellegű ráfordításai az egy évvel korábbi 501 millióról csaknem 575 millióra nőttek, a 12 szellemi dolgozót foglalkoztató cég személyi jellegű ráfordításai pedig arányaiban még jobban, majdnem 68 százalékkal, 80 millió fölé szökkentek. A cég előző évinél csaknem 40 millióval kevesebb, 88,8 milliós kötelezettségei az utolsó fillérig rövid lejáratúak, azaz egy éven belül esedékesek.

Arra már sok példát látni, hogy egy tulajdonosváltás hatására egy cég megtáltosodik, a forgalma és az eredménye is megugrik. Ám még így is szembetűnő a Netrise szárnyalása Bessenyei beszállása óta. Ami vélhetően összefüggésbe hozható azzal, hogy a Femcafe reklámfelületeinek az értékesítését 2017 októberében az Origót kiadó, kormányközeli New Wave Media Group vette át az Adaptive Media Sales House-tól. Meg persze az a 40 millió is lendített a bizniszen, amelyet a Netrise 2019 márciusában a Szerencsejáték Zrt.-től kapott.