Közös bizniszbe fog Orbán kötélbarátja és a visszatérő londoni nagykövet

Az óév utolsó hetei sem teltek el a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gyarapodása nélkül, hiszen Orbán Viktor kötélbarátja, Garancsi István november 7-én egy új társaságot hozott létre Garinvest Projekt Zrt. néven, amit a cégbíróság november 21-én hozott létre. Bár egészen friss cégről van szó, több változást is átvezettek a cégkivonaton, de kezdjük a legelején.

A társaságot 20 millió forint jegyzett tőkével hozták létre, fő tevékenysége pedig üzletviteli, egyéb tanácsadás, ami mellé még felvették a tevékenységi körök közé

a vagyonkezelést,

a máshova nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatást,

a saját tulajdonú ingatlan adásvételét,

és a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetést.

Vezérigazgató az az Ikrényi Zsolt lett, aki már eddig is több Garancsi-cég vezetéséért felel, így tagja a Market Építő Zrt. igazgatóságának tagja, vezérigazgatója a GaranSec Zrt.-nek és a Garinvest Zrt.-nek is.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A friss cég egyedüli tulajdonosa kezdetben a szintén üzletviteli, egyéb tanácsadással foglalkozó Garinvest Zrt. volt, mely az új cég bejegyzése után 20 nappal egy tulajdonostársat kapott. Így december 11-étől kezdve a Garinvest, mint többségi tulajdonos mellett a cégkivonatban feltűnik a London Capital Zrt. is. A budapesti cég bejegyzésével egyidőben a jegyzett tőke is emelésre került 34 millióra, ami arra enged következtetni, hogy a London Capital gyakorlatilag 14 millió forinttal vásárolta be magát Garancsi legfrissebb cégébe.

A London Capital Zrt. története sem tekint vissza túl nagy múltra, hiszen pár nappal a Garinvest bejegyzése után alapították és jegyezték be, utóbbi november 27-ére esik. Az egyedüli tevékenységként a vagyonkezelést felvevő társaságot 20 millió forinttal hozták létre, vezérigazgatója Tiszolczi Renáta, egyedüli tulajdonosa pedig a Fidesz-közeli Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki most tér vissza londoni nagyköveti megbízásából Budapestre. A diplomata korábban a kormányközeli agytröszt, a Századvég Alapítvány kuratóriumában és a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-nél is vezető posztot töltött be.

Szalay-Bobrovniczky Kristófot 2016-ban nevezték ki Magyarország londoni nagykövetének, helyét a Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint Kumin Ferenc veszi át. A Népszava cikke szerint a nagykövetváltás indoka, nem az, hogy a miniszterelnök vagy a külügyminiszter elégedetlen lett volna Szalay-Bobroivniczky munkájával. A diplomata "Habony Árpád jobbkezeként dolgozott az elmúlt években Londonba. Habony Árpád pedig ismét aktív szerepet kap a kormányzati politika és kommunikáció alakításában". A HVG360 szerint mindez azt a célt szolgálja, hogy megpróbálják visszaszerezni az elveszített szavazókat és feledtessék a tavaly őszi önkormányzati választási fiaskót.

A diplomata felesége, Szalay-Bobrovniczky Alexandra pedig január elsejétől Hollik Istvánt váltotta a kormányszóvivői poszton.