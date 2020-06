Lemondott a Delta Technologies igazgatósági elnöke

A Delta Technologies Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. vezető magyar rendszerintegrátor cég. Célja, hogy tevékenységének leginnovatívabb területeire - melyek közül kiemelt hangsúlyt kap az Ipar 4.0., ezen belül az 5G, az energiamenedzsment, az IT-biztonság és a közlekedésinformatika - építve, jelenlegi portfólióját bővítve kilépjen a regionális piacra is.

A Delta csoport és az Est Media tavaly júliusban jelentették be, hogy a tőzsdei társaság megvásárolja a Delta Systems Kft. 100 százalékos tulajdonrészét a Delta csoport holdingcégétől, a Deltagroup Holding Zrt.-től, amely pedig a tőzsdei társaság fő részvényesévé válik.

A közlemény szerint ugyancsak június 30-i hatállyal lemondott tisztségéről Szlankó János, a tőzsdei társaság igazgatósági tagja is.

