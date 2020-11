Ma vannak a legnagyobb akciók, hatalmas pénzeket költenek az online áruházakban

Kínában a kilencvenes évek eleje óta minden november 11-én megünneplik a szinglik napját, az Alibaba 2009-ben tartotta a dupla 11-esként is emlegetett naphoz időzített első nagy vevőcsalogató akcióját. A vásár azóta a világ legnagyobb internetes kereskedelmi kiárusításává nőtte ki magát, a tavalyi forgalom több mint két és félszerese volt az Egyesült Államokban karácsony előtt megrendezett "fekete péntek" és az azt követő "kiberhétfő" bevásárlónapjain 2019-ben elért együttes árbevételnek.

A szinglik napjának akciói hagyományosan elsősorban az Alibaba Tmall és Taobao nevű e-kereskedelmi platformjaihoz kötődnek, de számos más e-kereskedelmi platform is csatlakozott a kiárusításhoz az elmúlt évtized során. A Kína második legnagyobb e-kereskedelmi platformjának számító JD.com közlése szerint november 1-jén az áruforgalma 90 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos napjához képest, míg szerdán az első 10 percben tranzakciós volumene elérte a 200 milliárd jüant.

