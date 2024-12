Már csak kényszerből alapítanak cégeket Magyarországon?

„A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalkozók valószínűleg csak a legszükségesebb esetekben alapítanak új cégeket, ami jól nyomon követhető az alapítási statisztikákban” – mondta Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője. 2024 novemberéig mindössze 22 ezer új társas vállalkozást jegyeztek be, amely az elmúlt öt év azonos időszakának legalacsonyabb értékét jelenti. Ez az adat különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy még a pandémia első évében is 3,5 ezerrel több vállalkozás alakult.

A KSH 2024 első három negyedévére vonatkozó GDP-adatai csupán 0,7 százalékos növekedést mutatnak, és az éves GDP alakulása kapcsán is legfeljebb ezen a szinten, de inkább ennél alacsonyabb értékkel érdemes számolni. Az optimista becsléseket visszafogja a mezőgazdasági szektor teljesítményének idei csökkenése, az ipar októberig tapasztalt gyengébb eredményei, valamint az építőipar eddigi szerény növekedése.

