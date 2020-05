Matolcsy Ádám cége is kapott 287 millió állami támogatás

Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak csütörtöki átadóján. Szijjártó Péter közölte, hogy az egészségügyi rendszer felkészült a legnehezebb helyzetekre is, de a válság hatásaival még csak most szembesül az ország. Véleménye szerint legfőképp a munkahelyek megtartásáról kell gondoskodni, hiszen a járvány előtti foglalkoztatási csúcsnak is köszönhető, hogy a magyar gazdaság megerősödve nézhet szembe a válsággal.

A visszaesésből ugyanakkor előny is származhat, ha a magyar cégek felkészülési lehetőségnek tekintik a válságot, és fejlesztésekre fordítják a visszaesés miatt felszabaduló idejüket - hangsúlyozta a miniszter. A kormány ehhez azzal járul hozzá, hogy az uniós korlátozások feloldását kihasználva jelentősen emeli a beruházások támogatási arányát. Ha a magyar cégek megragadják a rendkívüli lehetőséget, az átalakuló versenyhelyzet nyerteseivé válhatnak - tette hozzá a miniszter.

Csütörtökön újabb 3 vállalatvezető vehetett át támogatói okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A Balaton Bútor Kft. csaknem 574 millió forintos beruházása 287 millió forintot meghaladó állami támogatásban részesül. A veszprémi vállalat 1,7 milliárd forintot közelítő éves árbevételének egyre nagyobb hányadát a kivitel adja. Kalauz Károly ügyvezető igazgató a rendezvényen elmondta, hogy a támogatással egyszerre javul a cég termelékenysége, a gyártás fenntarthatósága és a külföldi versenyképesség. A fejlesztéssel együtt új álláslehetőségek is létesülnek az üzemben.

Kalauz Károly, a Balaton Bútor Kft. ügyvezetője (b) átveszi a versenyképességi program támogató okiratát Magyar Leventétől, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. május 21-én. (Fotó: MTI /Szigetváry Zsolt) Kalauz Károly, a Balaton Bútor Kft. ügyvezetője (b) átveszi a versenyképességi program támogató okiratát Magyar Leventétől, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. május 21-én. (Fotó: MTI /Szigetváry Zsolt)

A Pek-Snack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szintén 574 millió forintot meghaladó beruházást vállalt, így erre is több mint 287 millió forintot ítéltek meg. A tervezett beruházással a vállalat üzeme új gyártósorral bővül. A somogyi Igalon működő gyár fagyasztott pékárut készít több mint 1300 belföldi és csaknem 500 horvátországi franchise partner számára. 2018-ban az 5,2 milliárd forintos nettó árbevételből 735 millió forint származott külföldi értékesítésből. Antal Csaba ügyvezető igazgató elmondta, hogy az értékesítéseik az elmúlt 2 hónapban jelentősen visszaestek, de már feltűntek a kilábalás első jelei. A cégvezető a termékfejlesztésekben és a hatékonyság javításában látja a megoldást. Várakozása szerint a Pek-Snack hamarosan új piacokon jelenthet meg, és ezzel együtt a külföldi értékesítéseit is növelheti.

A Genevation Aircraft Kft. 254 millió forintos beruházása 127 millió forint versenyképességi hozzájárulásra számíthat. A jakabszállási sportrepülőtéren működő vállalkozás műrepülőgépeket, illetve repülőgép-alkatrészeket gyárt és fejleszt. Részt vesz több nemzetközi projektben, így a világ első hidrogénhajtású légi taxijának kidolgozásában is. A cég ügyvezető igazgatója, Szabó István Viktor a jövő befektetésének nevezte a támogatást, amelyből drónok magyarországi gyártását és fejlesztését alapoznák meg.