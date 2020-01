Megalakult a világ negyedik legnagyobb szépségipari cége

A Natura &Co bejelentette, hogy lezárult az Avon Products Részvénytársasággal való akvizíciója, így megalakult a világ negyedik legnagyobb, kizárólag szépségiparral foglalkozó vállalata. Ezzel egyidőben a vállalat kinevezte új felsővezetői csapatát, akik az elkövetkezendő időszakban irányítják a vállalatcsoportot. A Natura &Co részvényeivel eddig Sao Pauloban a B3 tőzsdepiacon volt jelen, január 6-tól azonban ADR részvényekkel megkezdte kereskedését a New York-i tőzsdén (NTCO) is.

200 vásárló, 6 millió tanácsadó

Az Avon, Natura, The Body Shop és az Aesop egyesülése jelentősen megnöveli a többmárkás, több értékesítési csatornás vállalatcsoport lefedettségét, amely vezető szerepet játszik a közvetlen értékesítésben, hiszen világszerte több mint 200 millió fogyasztó részére biztosítja több ikonikus márka és szépségipari termék elérhetőséget.

A Natura &Co továbbra is vezető szerepet fog betölteni a közvetlen értékesítésben-történjen akár online, akár offline módon, a több mint 6,3 millió tanácsadóval és képviselővel rendelkező Avon és a Natura márkáknak köszönhetően.

A Natura &Co összevont éves bruttó árbevétele várhatóan meghaladja majd a 10 milliárd dollárt. Emellett több mint 40 ezer munkavállalóval, 100 országon átívelő globális jelenléttel rendelkezik.