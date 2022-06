Megjelentek a NAV-osok az RTL Magyarországnál és a Porsche Hungáriánál

A Media1 érdeklődésére az RTL Magyarország és a Porsche Hungária is megerősítette, hogy megkereste őket az adóhatóság a folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt az egyik legnagyobb hazai médiaügynökséget, az Inititative Media Kft.-t érintő nyomozás kapcsán.

A szakportál számolt arról még kedden, hogy folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást folytat az Initiative Mediát érintő ügyben. A Media1 úgy tudja, hogy 2017 és 2020 közötti szponzorációs ügyeket talált aggályosnak a hatóság.

Az RTL székháza, ahova kiszálltak a NAV-osok Fotó: MTI Fotó/Máthé Zoltán Az RTL székháza, ahova kiszálltak a NAV-osok Fotó: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Az ügynek már több magánszemély gyanúsítottja is lehet, de a gyanúsításokra vonatkozó kérdésre a NAV nem reagált a portálnak. Jelenleg az Initiative Media nem tudja kifizetni a reklámok számláit és a munkavállalókat, ezért a külföldi anyavállalat, a Mediabrands vállalja magára a magyarországi tartozások rendezését.

Az Initiative Media a TV2 Csoport reklámidejét is értékesítő Atmedia sales house-tól és az RTL Magyarország reklámértékesítő egységétől (R-Time) is vásárol reklámidőket a megbízói számára, valamint szinte az összes digitális ügynökséggel is kapcsolatban vannak.

Kapcsolódó cikk Médiafőnökök: holtversenyben az RTL és a TV2 vezetője Idén először ketten vezetik ki a legbefolyásosabb médiaipari szereplők listáját.

A Media1 nem hivatalos, de az ügyre közeli rálátással bíró személyektől úgy értesült, hogy az RTL Magyarország Nagytétényi úti irodaházában kint jártak az adóhatóságtól. A költségvetési csalás gyanúja miatti nyomozás érinti az Initative Media egyik megbízóját, a Porsche Hungáriát is.

A portál megkereste a TV2-t is, hogy őket is érinti-e a nyomozás, választ nem kaptak, az adóhatóság pedig nem kommunkál folyamatban lévő ügyekről.

(Media1)