Meglátszik a koronavírus hatása a Magyar Telekom idei gazdálkodásán

A Telekom idén és jövőre is a 2019-eshez (666,7 milliárd forint) képest nagyjából változatlan árbevételre számít, az EBITDA eredményében pedig 1-2 százalékos növekedést vár mindkét évben. A szabad cash-flow tavalyi 65,1 milliárd forintos értékét idén és 2021-ben is változatlan szinten tervezik.

A jelentésben Rékasi Tibor vezérigazgató kiemelte: mint minden vállalat, a Magyar Telekom is jelentős kihívásokkal teli második negyedéven van túl, a járványhelyzet sok tekintetben befolyásolta a működésüket. "Rendkívül jelentős eredménynek tartom, hogy a körülmények ellenére összességében stabil pénzügyi eredményeket értünk el a második negyedévben" - fogalmazott. Hozzátette: a szélessávú lefedettség javításához az optikai hálózatfejlesztési program felgyorsításáról döntöttek, így az első fél évben 135 ezer új végpontot adtak át, megkezdték rádióhálózatuk modernizációját, és fokozatosan növelik 5G szolgáltatásuk lefedettségét.

A csoport szintű bevételei csökkenését a Telekom azzal magyarázta, hogy a távközlési szolgáltatási bevételek emelkedését mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában ellensúlyozta a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) bevételek visszaesése.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint 2020 első fél évében a bevétel éves szinten 1,0 százalékkal 316,5 milliárd forintra csökkent. A nettó profit az első hat hónapban 42,3 százalékkal 10,7 milliárd forintra esett éves összevetésben. Az eredmény csökkenése a jelentés szerint az alacsonyabb EBITDA (kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény), a magasabb értékcsökkenési és amortizációs költségek és a forint 2020 első negyedévében jelentkező gyengülése miatt következett be.

