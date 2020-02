Mégsem ad pénzt új buszokra a kormány, használtakat vesz metrópótlásra a BKV

A kormány tavaly júliusban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján úgy döntött, hogy támogatja a fővárosi közösségi közlekedés autóbusz-járműparkjának cseréjét, ám a támogatásból mégsem lesz semmi, értesült a Népszava.

Metrópótlás 2017-ben. Illusztráció. (Fotó: MTI) Metrópótlás 2017-ben. Illusztráció. (Fotó: MTI)

A lap felidézi: Orbán Viktor az önkormányzati választások, és Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelme után kijelentette, minden megállapodás érvényben marad, amit Tarlós Istvánnal kötött a kormány. Értesülésük alapján viszont úgy tűnik, a kormányhatározatokra ez nem igaz, állapítja meg a Népszava.

Mint írják, a buszcserére 3,2 milliárd forintot biztosított a határozat, mely Gulyás Gergelyt hívta fel arra, hogy kössön támogatási szerződést a projekt „tényleges megvalósítójával”, a BKV Zrt.-vel. Gulyás ezt nem tette meg, és a BKV sürgető levelére sem reagált.

Buszok nélkül viszont a 3-as metró felújítása sem folytatódhat. Tavasszal indulna a középső, Lehel tértől a Nagyvárad térig terjedő rész megállóinak rekonstrukciója, a metrópótláshoz viszont még 30-40 új busz kellene. Opciókkal összesen 100 plusz 100 jármű vásárlására van lehetőség, de nincs meg hozzá a forrás, melynek január végéig kellett volna megérkeznie. A BKV szerint most már nem is jön meg időben a pénz ahhoz, hogy őszig be tudják szerezni az új járműveket. Márpedig, ha őszig nem jönnek új buszok, akkor a főváros közlekedési cége nem tud mit forgalomba állítani, hogy elvigye a legzsúfoltabb belvárosi részen az utasokat.

A BKV tavaly decemberben azt javasolta az igazgatóságnak, hogy akkor új buszok helyett vegyenek kiszuperált nyugat-európai járműveket, de igazgatóság akkor úgy vélte, hogy ez szembe menne az új városvezetés klímavédelmi céljaival és környezetvédelmi programjával, ezért nem szavazta meg az előterjesztést. A BKV a mai igazgatósági ülésre újabb javaslatot készített: 40 darab Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású buszt vásárolnának, darabját nagyságrendileg 20 millió forintért.

Azt a társaság nem árulta el a lapnak, hogy honnan szereznék be a használt buszokat, de az áruk alapján a Népszava szerint sok jóra nem számíthatunk, mert az új, korszerű technológiával készült, klimatizált, alacsonypadlós járművek alapára 80 -115 millió forint attól függően, hogy szóló vagy csuklós buszról van szó. Ráadásul az öreg járműveket várhatóan 5 év múlva fel kell újítani, ami 35-40 millió forintot is elvihet darabonként - ezzel, és a honosítási költséggel, valamint mindenféle szükséges vizsgadíjakkal, felújítási munkákkal az öreg buszok ára meg fogja közelíteni az újakét.

(Népszava)