Megugrott a PepsiCo nyeresége

A vállalat csütörtökön nyilvánosságra hozott gyorsjelentésében közölte, hogy adózott eredménye 2,1 milliárd dollár, részvényenként 1,49 dollár volt a szeptember 7-én végződött három hónapban, ami 16,3 százalékkal, illetve 14,9 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 2,498 milliárd dollárnál, részvényarányosan 1,75 dollárnál.



Az egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredmény 1,56 dollár lett, több a szakértők által várt 1,50 dollárnál.

A PepsiCo bevétele 17 milliárd 188 millió dollárt tett ki, ami éves összevetésben 4,2 százalékos növekedést jelent. Elemzők ennél kisebb bevételre, 16,93 milliárd dollárra számítottak. Ezen belül az észak-amerikai országokban 3,4 százalékkal, 5,64 milliárd dollárra nőtt az üdítőitalok forgalmazásából származó bevétel.Azóta, hogy tavaly októberben a spanyol Ramón Laguarta vette át a Pepsico elnök-vezérigazgatói tisztségét, jóval többet fordítanak reklámokra és a terjesztési hálózatokra, új termékeket vezettek be és megváltoztatták a kiszerelést. A reklámra és marketingre fordított kiadások 12 százalékkal emelkedtek az első három negyedévben.Növekedésnek indultak az eladások Észak-Amerikában, párhuzamosan azzal, hogy a PepsiCo szélesítette termékpalettáját további szénsavmentes üdítőkkel és szódavízzel, olyan márkákat piacra dobva mint Lifewtr csúcsminőségű palackozott víz és a Bubly ízesített szénsavas ásványvíz.A New York-i tőzsdén a nyitás előtti elektronikus kereskedésben a vártnál jobb beszámolónak köszönhetően 3 százalékos pluszba ugrott a PepsiCo árfolyama. Szerdán 2,50 százalékos mínuszban, 133,94 dolláron zártak a Pepsico részvényei, ami így is 23,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.