Mészáros Lőrincék nagy bejelentése: erőművet építenek

2024 októberében az Mfor írta mg, hogy a Mészáros Csoport a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapon keresztül többségi tulajdonrészt szerzett a MAEN-Energetikai Zrt.-ben, amelynek kisebbségi tulajdonosa az olasz energetikai óriás, az Ansaldo Energia:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!