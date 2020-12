Mire érdemes odafigyelni monitorválasztáskor?

Gondold át, mire használod!

Mint az okostelefonok vagy a laptopok területén, úgy a monitor kapcsán sem mindegy, hogy mire használjuk azt. A legtöbben általános felhasználásra keresnek monitort, így munkára, internetezésre, szórakozásra fogják használni a gépet, s vele együtt a monitort. Az elvárások szempontjából már egy magasabb kategóriával találkozhatunk a gamerek esetében. Ne feledkezzünk azonban meg arról, hogy a mai korszerű játékok élvezhető funkcionálásához nem csupán a monitornak kell a megfelelő paraméterekkel rendelkeznie, hanem a PC-nek is. A monitorok csúcsmodelljei elsősorban a fotósok, grafikusok, videók készítésével foglalkozók számára javasoltak, hiszen nekik speciális elvárásaik vannak a monitor irányába.

Mennyire fontos a design?

A mai kor műszaki cikk gyártói már nem csak arra figyelnek oda, hogy funkció tekintetében optimális paramétereket nyújtsanak. A design legalább ilyen fontos eleme lett a készülékgyártásnak. A monitorok között megtalálhatóak a magasság és tengelyirányú forgathatóság szempontjából is állítható típusok. Az ívelt kialakítással bíró monitorok kifejezetten divatosnak számítanak. Ez a görbületi sugár egyébként a látásnak is természetesebben hat, bár a megoldás igencsak megosztja a számítógépet használókat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 1,5 és 3,5 m közötti görbületi sugár a leginkább jellemző az ívelt monitorokra.

Milyen felbontású monitorok közül válogathatunk?

Az eszköz egyik fontos paramétere a felbontás. E jellemző egészen egyszerűen arról szól, hogy hány pixelt használ a megjelenítéshez. Az 1980X1080-as Full HD mellett a 4K (3840X2160) monitorok is egyre inkább keresettek, de a 8K monitorok is megtalálhatóak már a kínálatban. A felbontás persze állítható, de ez a képminőség romlásához vezethet. S hogy milyen készüléket érdemes előnyben részesíteni? A gamer monitorok esetében a Full HD elegendő lehet. Azzal célszerű tisztában lenni, hogy a 60 Hz-nél nagyobb frissítés esetében a megfelelő videokártya is nélkülözhetetlen, mely utóbbinak igen borsos ára lehet. Ha viszont munkára használnád majd a készüléket, és profi designerként, videóvágóként tevékenykedsz, akkor a felbontásra elegendő figyelni, a frekvencia már kevésbé lényeges.

A kék fény tényleg ronthatja a látást?

Ma már nem ritka, hogy munka kapcsán akár 8-10 órát is a számítógép előtt tölt az ember. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a helyes beállításra és a kék fény arányának szabályozására odafigyeljünk. A hosszantartó használat esetén ugyanis a kék tartomány szinte biztosan fáraszthatja, de akár ronthatja is a látást. A gyártók igyekeznek odafigyelni arra, hogy a beépítsenek olyan szabályozási lehetőséget a monitorba, melynek segítségével csökkenthető a kék fény mennyisége. Ugyanakkor érdemes tisztában lenni azzal, hogy például képszerkesztés esetén nem javasolt ennek a funkciónak a használata, ugyanis változtat a színhőmérsékleten. A napjainkban elérhető monitor típusok teljes körű lehetőséget kínálnak arra, hogy a fényerőt egyéni igényeink és a környezet fényforrásainak tükrében állíthassuk.

Gyors és egyszerű választás

A legtöbben nem merülnének el mélyebben abban, hogy mi a különbség az egyes panelfajták között, mint ahogyan a frissítési gyakoriság is elsősorban csak a gamerek számára szokott lényeges lenni. Alapvetően érdemes számításba venned, hogy mekkora monitor fér el az asztalodon, és mire fogod használni azt. Míg a multimédiás tartalmakat lehetőség szerint minél nagyobb monitoron jó élvezni, addig munkához némileg kisebb is kényelmes lehet. A Full HD felbontás csak akkor elegendő, ha maximum 27”-os a képernyő, ezen felül már inkább 4K-ban érdemes gondolkodni.

A matt képernyőfelület sokszor előnyösebb, mint a fényes. A fényviszonyoktól függően a tükröződés néha kifejezetten zavaró lehet. Az úgynevezett refleció-csökkentés érdekében a panelgyártók csillogásmentesítő vagy úgynevezett anti-reflex bevonatot alkalmaznak.

Alapvetően tehát nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy az ideális monitort megtaláld. Ha árkategóriában van már elképzelésed, akkor az alapvető paramétereket érdemes sorra venned, s hogy ezek ár-érték arányban mennyire érik meg számodra. Speciális igényekkel főként a gamerek, valamint a grafikai, videós munkákkal foglalkozók rendelkeznek, az átlag felhasználó számára bőven elegendőnek bizonyulnak a hagyományos, elérhetőbb áron beszerezhető készülékek.