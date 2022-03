Egymás után mondanak fel a Paks2-n dolgozó munkásoknak

Miközben hivatalosan senki nem jelentette be a beruházás szüneteltetését vagy leállítását, a Roszatom egyik alvállalkozója több munkását is elküldte. Erről Harangozó Tamás MSZP-s képviselő számolt be, az RTL Híradó pedig meg is tudott szólaltatni érintetteket.

A munkások már a Paks2 projekthez kapcsolódó kiszolgálóépületeken dolgoztak, márciusban viszont két hét kényszerszabadságra küldték őket, amikor pedig visszamentek, közös megegyezéssel történő szerződésbontásról szóló iratok várták őket. Sokan hónapok óta fizetést sem kaptak.

A cég vezetői oroszok, a munkások között sok külföldi, keleti vendégmunkás volt. A magyar kormány a Roszatomhoz irányította a Híradó stábját, mert ezen az építkezésen az orosz cég megbízásából folyik a munka. A Roszatom magyarországi képviselete elismerte, hogy vannak problémák.

Úgy fogalmaztak:„bizonyos átmeneti, technikai jellegű nehézségek jelentkeztek,” ám a projekt orosz fővállalkozója „külön erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy segítse az alvállalkozóit”.

A riport itt megnézhető.