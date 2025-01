Nagy Márton kiválasztotta a Magyar Posta Zrt. új elnök-vezérigazgatóját

A nemzetgazdasági miniszter az új vezetőtől elvárja, hogy folytassa az elmúlt években megkezdett munkát, hogy a vállalat továbbra is sikeresen reagáljon az iparági változásokra, kihívásokra a minőség és ügyfélorientált szemlélet megtartása mellett – ismertették.

A tárca közleményében azt írta: Láng Géza szakmai pályáját 2003-ban kezdte a Magyar Posta leányvállalatánál, a Posta Biztosítónál, ahol nyolc évet töltött el. 2019 és 2024 között helyettes államtitkárként, majd a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának tagjaként is segítette megalapozni a Magyar Posta hatékonyabb és fenntarthatóbb működését, illetve támogatta a vállalat átalakítását a 21. századi igényeknek való megfelelés érdekében.

