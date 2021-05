Nem csak olcsó, de az adminisztráció is kicsi 

Már többször megnövelte az NHP Hajrá! forrás keretét a jegybank a program tavaly áprilisi indulása óta, az eredeti 1500 milliárd forint jelenleg 3000 milliárd a keret, amelynek nagy részét, több mint 2200 milliárdot már kihelyeztek a hazai kkv-szektornak.

A közép- és hosszú lejáratú, 2,5 százalékos kamatozású hitel, illetve a nulla százalékos forrásköltség egyaránt kedvező a vállalkozások és a hitelintézetek számára. Az állami kamattámogatást tartalmazó NHP Hajrá! forrású Széchenyi-kártya-konstrukciók pedig még ennél is méltányosabb árazást, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. révén pedig a bankok számára elfogadható ügyfélkockázatot jelentenek.

A Takarékbanknál egyaránt igénylik a vállalkozások az NHP Hajrá! forrású hiteleket beruházásra, támogatás-előfinanszírozásra, valamint forgóeszköz-finanszírozásra is, utóbbi esetben legfeljebb hároméves futamidővel. A konstrukciók arra is jó lehetőséget biztosítanak, hogy a vállalkozások lecseréljék változó kamatozású és rövidebb futamidejű kölcsöneiket hosszabb lejáratú, fix kamatozású és olcsóbb forrásokra. Ez költségmegtakarítást, kiszámítható kamatfizetést és a törlesztési teher csökkenést jelenthet.

Minimális kockázat

A tapasztalatok szerint, amennyiben egy cég, illetve a bemutatott projekt alapvetően életképes, akkor jó eséllyel megtalálja a számára legideálisabb finanszírozást, még a jelenlegi nehéz piaci környezetben is. A bankok hitelezési hajlandóságát ugyanis kedvező irányban befolyásolja, hogy a megnövekedett ügyfélkockázatok kezelésére elérhetőek a garantőrintézmények 80-90 százalékos kezességét biztosító krízis-garanciatermékei, amelyek akár önállóan, akár a Széchenyi-kártya-konstrukciók részeként, kellő biztonságot nyújtanak a banki finanszírozáshoz.

„A Takarékbank piaci részesedésénél nagyobb arányban vesz részt az NHP Hajrá! közvetítésében, április végéig mintegy 300 milliárd forint kölcsönt nyújtottunk ilyen forrásból a hazai vállalkozásoknak. Várakozásaink szerint a következő hónapokban is fennmarad az igénylés eddigi volumene. Jelenlegi aktivitásunkat fenntartva a továbbra is élen szeretnénk járni a mikro-, kis- és középvállalati szektor támogatásában” – mondja Bertalan Sándor, a Takarékbank Corporate üzletágának ügyvezető igazgatója.

Kevés feltétel, kedvező kondíciók

Az NHP Hajrá! keretében akár húsz évre is fix 2,5 százalékos hitelkamat mellett juthatnak forráshoz a mikro-, kis-, és középvállalkozások, szerződéskötési, folyósítási és rendelkezésre tartási díj nélkül. Egyedül a banktól független díjakat kell megfizetni. Csak azt kell bemutatniuk, hogy hosszú távon életképes működési modellel rendelkeznek. A Széchenyi-kártya-konstrukciókban az állami támogatásnak köszönhetően, a konstrukciótól függően még ennél is kedvezőbb, adott esetben akár 1 százalék alatti kamatozással is hitelhez lehet jutni.

A kölcsönök fedezeti követelménye hasonló a más hitelezés során megszokottakhoz. Az NHP Hajrá! forrásnál egyes termékekbe beépül a hitelgarancia, ami nagyban elősegíti és meggyorsítja a banki döntést. Kicsi az adminisztráció, ez is segíti a népszerűségét. Az igénybevételnek nincs földrajzi akadálya, tehát a budapesti és a Pest megyei cégek éppúgy igényelhetik az NHP Hajrá! forrású kedvezményes hiteleket, mint más megyék vállalkozásai.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékbank támogatás előfinanszírozó kölcsön(ök) részletes feltételei megtalálhatóak a bankfiókokban és a www.takarekbank.hu oldalon.