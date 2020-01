Nem panaszkodhat a TV2 – remekül indult az Exatlon

Az év eleje hirdetői szempontból ugyan nem indokolná, hogy túl erős felhozatallal rukkoljanak elő a nagy tévécsatornák, mégis éles versenyt láthatunk. A háttérben az áll, hogy két évvel ezelőtt a TV2 január elején belevágott a „tavaszi” műsorrendbe, és a plágium vádakkal is illetett Piramis olyan sikeres volt, hogy az RTL Klub hónapokig nem találta az ellenszerét. Persze tanultak az esetből, és a csatorna tavaly és az idei évben is olyan műsorokkal startolt, amelyek várhatóan érdekesek lehetnek a nézők számára. Egyrészt január elején elindult a 19. században játszódó, romantikus történetet, a Bátrak földje című sorozatot, másrészt folytatódott a Drága örökösök, amelynek korábbi két évada komoly közönségsiker volt.

Ismét remekelt a Drága örökösök (Forrás: RTL Klub) Ismét remekelt a Drága örökösök (Forrás: RTL Klub)

Természetesen egy új műsorban mindig megvan a kockázat, hogy mennyire lesz sikeres, milyen hosszú ideig tart úgymond felépíteni és odaszoktatni a nézőket. Sőt láttunk arra is példát az RTL Klub saját gyártású sorozatainál is, amikor gyengébb nézettséget produkáltak. Ilyen volt – a csatorna vezetői szerint túl komor tematikájú – Alvilág, de a habkönnyűnek tűnő rendőrös sorozatuk, a Jófiúk sem nevezhető sikertörténetnek. Ha visszatekintünk, akkor felidézhetjük, hogy az azóta már az RTL II-re átkerült Éjjel-nappal Budapestnek is több hétbe került, mire komoly nézettséget ért el, igaz később évekig kimagasló számokat hozott.

Így mindenképpen érdekes a Bátrak földje induló nézettsége, de ez a következő hetekben könnyen változhat. Igaz ez még akkor is, ha a sorozatnak erős konkurenssel kell számolnia, hiszen a TV2 az évet az Exatlonnal nyitotta. Az ügyességi sportvetélkedő pedig tavaly tavasszal is remek számokat hozott. Más kérdés, hogy egy hete jeleztük, hogy a műsor azért nem teljesen kockázatmentes, hiszen az ősz folyamán a néző nem voltak feltétlen vevők az ilyen típusú programokra, amit jelzett az is, hogy sem a Fuss család, fuss! sem a Cacht – Úgyis elkaplak nem hozott túl jó számokat. Most viszont úgy tűnik, hogy az Exatlon nem követi ezeket a műsorokat, hiszen az első három adás jó nézettséget hozott. Január 1-jén este a TV2 extrém sport realityje az első adást fölényes győzelemmel zárta, ugyanis mind a 18-49-es, mind a 18-59-es célcsoportban legyűrte a Bátrak földjét, majd a következő két nap ez megismétlődött.

Nem zuhant a mélybe, hanem szárnyalt az Exatlon (Fotó: TV2) Nem zuhant a mélybe, hanem szárnyalt az Exatlon (Fotó: TV2)

Érdemes megjegyezni, hogy az RTL Klub viszont az est első felét vitte el, hiszen a Fókusz és a Drága örökösök révén a 19-21 óra közötti sávot mind csütörtökön, mind pénteken megnyerték. Érdekes lesz a következő hetekben az Exatlon az első három adás sikerét tovább tudja-e vinni, vagy magára talál az RTL-en a Bátrak földje. Az viszont már most eldőlni látszik, hogy három napi sorozatra nem kíváncsiak a nézők, hiszen az első két munkanapon lépcsőzetesen esett vissza a közönségarány, amely a Barátok közt idején érte el a mélypontját.

A múlt hét krónikájához a szilveszteri programkínálat is hozzátartozik. Ez ismét megerősítette, ahogy nincs karácsony Kevin nélkül, és a magyarok akármi történik, Reszkessetek betörőket néznek, úgy az év utolsó napja a Bud Spencer – Terence Hill párosé. Szilveszterkor ugyanis tarolt a Különben dühbe jövünk, illetve az És megint dühbe jövünk. Igaz, a kötelező jókedv a Comedy Central számára sem jött rosszul, hiszen mind Sziveszterkor, mind az év első napján jó számokat hozott az ott futó stand up comedy előadás. Ha már új év, akkor érdemes megemlíteni, hogy a (cikk szerzője szerint érthetetlen módon népszerű) darts közvetítés ért el kifejezetten impozáns eredményt. A kocsmasport világbajnoki döntőjét ugyanis a kereskedelmi célcsoportban a készülékek előtt ülők 6,3 százaléka nézte.

Az egyes estéket nézve az mondhatjuk, hogy az RTL Klub hiába nyerte meg az óév utolsó két napját, illetve az első szombatot, a múlt hét első két munkanapján fej-fej mellett teljesítettek a TV2-vel a 18-49-es korcsoportban 19 és 23 óra között. Ez pedig azt valószínűsítheti, hogy idén is hasonlóan alakulhatnak az első hónapok, mint tavaly, amikor az Exatlon révén a TV2 tudta tartani a lépést a vetélytárs csatornával. Heti átlagban viszont inkább az RTL Klub felé billenhet majd a mérleg nyelve, már csak azért is, mert a következő szombaton már visszatér a hatalmas rajongótáborral rendelkező vígjáték, A mi kis falunk.

Ami a kisebb csatornák közönségarányát illeti, a Film+ (4,8% SHR) nagyjából ott folytatta, ahol tavaly decemberben abbahagyta, és az RTL Magyarország másik népszerű kábelcsatornája, a Cool (3,3%) is stabilizálta a helyzetét. A Viasat3 (2,2%) is átlagosnak mondható hetet produkált, ellenben a Duna TV (1,5%) kicsit erősebb számokat hozott a megszokottnál.