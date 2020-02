Nettó 5 milliárdért szondázza a sajtót 3 évig a kormányközeli médiafigyelő

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

Nagy összegű kormányzati szerződést írt alá a múlt héten hétfőn a Mráz Ágoston Sámuel politikai elemző vezette Observer Budapest – értesült a Media1. A Media1 birtokába került hiteles szerződés alapján a Nézőpont Csoport által megvásárolt, médiafigyeléssel foglalkozó magyar kft. 5.001.960.000 forint, plusz 27% áfa (összesen bruttó 6,35 milliárd forint) összegű szerződést kötött a kormány nevében eljáró, Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériummal.

A február 17-én létrejött szerződés alapján az Observer Budapest 2020 és 2022 között, 36 hónapon át médiaszemlézést, médiakutatást és médiaelemzést végez az Orbán-kormány számára.

A három évre előirányzott nettó 5, bruttó 6,35 milliárd forint tovább emelkedhet, ugyanis a 3 éves szerződés további egy évvel meghosszabbítható.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont és az Observer Budapest vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont és az Observer Budapest vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában

Ezt nyújtja az Observer Budapest a kormányzati milliárdokért

Az Observer azt vállalta a szerződésben, hogy a szerződés időtartama alatt, negyedévente legalább 90 alkalommal kigyűjti a hírműsorok tartalomjegyzékét, legalább 180 alkalommal hírösszefoglaló szemléket készít, munkanaponként 120 kormányzati ügyfél számára tematikus médiaszemlét juttat el, valamint ugyancsak munkanaponként világsajtó-szemlét is készít. Az Observer vállalta továbbá, hogy negyedévente 13 alkalommal közép-európai hírszemlét is készít. A médiakutatás feladatok részeként médiumok közönségkutatását végzi el a munkát közbeszerzéssel elnyerő vállalkozás, negyedévente 1 alkalommal.

Az Observer emberei negyedévente 12 alkalommal médiahatás-kutatást, valamint negyedévente 1 alkalommal közép-európai médiahatás-kutatást is készítenek. A kormányközeli kft. ezenkívül negyedévente 13 alkalommal hírműsorok elemzését és ugyanennyi alkalommal hírelemzést is végez. Kvantitatív médiaelemzést is nyújtanak negyedévente 60 alkalommal. Ezenkívül negyedévente egyszer elemzik a Magyarország-képet a médiában és szintén negyedévente egyszer közép-európai trendelemezést is készítenek.

Orbán Viktor volt tanácsadója jól jár, nem először

Mint arról a Media1 is beszámolt néhány napja, az Observer Budapest Kft.-t 2018-ban felvásárló Nézőpont Csoport évente 94 millió forintért az MTVA-nak is végez médiakutatási feladatokat.

A Nézőpont Csoport tulajdonosa Győri Tibor, Orbán Viktor miniszterelnök régi bizalmasa, akiről 2012-ben azt írta az akkor még a Telekom-csoporthoz tartozó Origo, hogy ha Győri telefonál oda valahová, az olyan erővel bír, mintha maga Orbán lenne a vonal túlvégén.

Győri egyébként egy ideig a Lokál című kormányközeli bulvárlapot kiadó Modern Media Group (MMG) társtulajdonosa volt, Habony Árpád nem hivatalos miniszterelnöki tanácsadó mellett, de a Miniszterelnökségen egy ideig jogi ügyekért felelős államtitkár is volt. Életrajza alapján korábban vezérigazgató volt a Mahirnál, 2004 és 2006 között pedig elnöki tanácsadó volt a Fidesznél.

Győrit akarta kibelezni Simicska

Akkor is lehetett Győri nevével találkozni a sajtóban, amikor Simicska Ádám (Simicska Lajos nagyvállalkozó fia) a Facebookra kiírta, hogy Győrit tartja felelősnek amiatt, hogy Simicska családtagjai körül állítólag paparazzók jelentek meg. Simicska Ádám az apja üzenetét úgy tolmácsolta, hogy ki fogják belezni Győrit.

A kibelezés egyébként végül elmaradt: miután a Fidesz újabb kétharmadot szerzett 2018 áprilisában, Simicska cégeit a kormányzat közeléből megvásárolták, Simicska pedig egy tanyára kapitulált. Győri cégcsoportja pedig ezek szerint épp most húzott be egy újabb, több milliárd forint összegű állami megbízást.

Nem először érkezik jelentős állami megbízás a Nézőponthoz

A Nézőpont Csoport egyébként nem először végez médiamonitoring szolgáltatást az Orbán-kabinet számára. 2015-től 2018-ig a hasonló jellegű szerződésük 4,4 milliárd forintról szólt. Később pedig 1,3 milliárd forintért folytatta az Orbán-kormány az együttműködést a céggel egy újabb éven át.

Hogy az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. mekkora kormányzati megbízást nyert most el, azt jól mutatja, hogy a cégcsoport 2018-ban az Opten céginformációs rendszer adatai alapján 673 millió forint nettó árbevételre tudott szert tenni, egy évvel korábban pedig 648 millió forint volt az árbevétele

A most elnyert éves 1,5-1,7 milliárd forint plusz áfa összegű megbízással tehát az Observer máris megtöbbszörözi egész éves korábbi árbevételét.

A napokban derült ki, hogy a következő időszakban egyébként 150 milliárd forintért tervez kommunikálni az állam.

(media1)