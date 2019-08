Orbán Viktor azt ígérte az USA-nak, hogy ráállítja a titkosszolgálatot a Budapestre költöző Putyin-közeli bankra

Szoros magyar-amerikai titkosszolgálati együttműködés, a diplomatastátuszra jelentkezők szigorú szűrése és a székházválasztás korlátozása – erre tett ígéretet Orbán Viktor miniszterelnök David Cornstein amerikai nagykövetnek az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) ügyében, írja a Direkt36.



A bank Moszkvából Budapestre költözése miatt bírálatok érték a magyar kormányt több szövetségese részéről, ugyanis attól félnek, hogy az oroszok a bankot kémkedésre használhatják. Az IIB szerint ezek a vádak alaptalanok. Míg a magyar kormány a nyilvánosság előtt szintén lesöpörte a kritikákat, a színfalak azonban több konkrét lépést ígért a szövetségesei megnyugtatására.

Orbán Viktor és David Cornstein (Forrás: az Egyesült Államok Nagykövetsége) Orbán Viktor és David Cornstein (Forrás: az Egyesült Államok Nagykövetsége)

A Direkt36 amerikai kormányzati és kongresszusi forrásokból úgy tudja, Orbán megígérte Cornsteinnek, hogy az IIB alkalmazottai nem kapnak automatikusan a diplomáciai mentességet, a titkosszolgálatok ugyanis előbb alaposan átvilágítják őket. A magyar külügyminisztérium nyilvános online diplomata-adatbázisa szerint eddig csak Nyikolaj Koszov bankelnök kapta meg a diplomáciai mentességet.

Az amerikaiak azt is elérték, hogy az IIB ne költözhessen se az amerikai, se más NATO-tagország nagykövetségének közelébe. A bank ugyanis a Szabadság téri amerikai követséggel szemben, a Tőzsdepalotában (régi MTV-székház) is nézett irodákat.A magyar kormány az IIB-vel kapcsolatos kérdésekre nem reagált, de a Direkt36 és a 444.hu megszerzett olyan külügyi iratokat, amiket magyar diplomaták készítettek többek közt az IIB-ről amerikai törvényhozók számára. Az iratok is megerősítik, hogy a magyar hatóságok együttműködnének az USA-val a bank „illegális" szándékainak ellenőrzésében.Emellett a dokumentumokban az is szerepel, hogy a magyar kormány teljesen alaptalannak tartja az IIB-vel kapcsolatos félelmeket. Szerintük az ügyet csak bizonyos think tankek és az Obama-éra tisztviselői akarják felhasználni az Orbán-kormány lejáratására.Eközben az IIB-ben állítólag semmit sem éreznek a magyar kémelhárítás szigorából. A Nemzetközi Beruházási Bank hivatalosan nem, de egy vezető beosztású tisztviselője név nélkül válaszolt a Direkt36 kérdéseire. „Nem szeretném kommentálni az amerikai nagykövet kijelentéseit, azt leszámítva, hogy a fogadó országgal kötött megállapodás érvényben van és működik" - mondta az IIB tisztviselője, aki szerint fennakadás nélkül érkeznek munkatársai Budapestre. Augusztus végére már ötven dolgozó és az összes döntéshozó testület itt lesz.