Orbán Viktor apjának bányacége is részt vett a túlárazott M4-es építésében

Orbán Viktor apjának bányacége is részt vett az M4-es út építésében, amelyet nemcsak az Európai Unió kritizált, hanem a magyar kormány is túlzottan drágának tartott – derül ki a Direkt36 tényfeltáró központ birtokába került dokumentumokból.



Az iratok újabb bizonyítékát adják annak, hogy az Orbán család vállalkozásai közpénzhez jutnak állami beruházások beszállítójaként. Ez annak ellenére történik, hogy évekkel ezelőtt Orbán Viktor arra kérte az apját, hogy ne vegyen részt nagy állami projektekben – emlékeztet a Direkt36 a 444-en megjelent cikkében.

Orbán Viktor és apja, Orbán Győző (Fotó: MTI) Orbán Viktor és apja, Orbán Győző (Fotó: MTI)

A Budapestet a magyar-román határral összekötő M4-es építése évek óta akadozik. A beruházás kirívó költségeire korábban az Európai Unió is felfigyelt, a magyar kormány azonban kiállt az építkezés mellett – egészen addig, amíg Orbán Viktor miniszterelnök össze nem veszett addigi szövetségével, Simicska Lajossal.



2015 tavaszán le is állították az építkezés egy szakaszát, amelyen addig Simicska akkori cége, a Közgép is dolgozott. Lázár János, a Miniszterelnökség akkori vezetője szerint „varázslatosak" voltak a leállított építkezés költségei, „egy kilométer a sík Alföldön 4 milliárd forintba kerül". Lázár azt is előrevetítette, hogy az építkezés leállítása alkalmas lesz arra, hogy „minden számlát egyesével visszaellenőrizzenek."



Bár a magyar kormány azóta nem tette közzé az ellenőrzések eredményeit, a Direkt36 egy közadatkérési per eredményeként megszerezte a projekt részletes dokumentációját. Ebből kiderül, hogy a költséges állami projektben Orbán édesapjának cége is részt vett: a Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzottkövet az útépítéshez. Többek közt gánti kőből készült az M4-es aszfaltkeveréke, az út padkája és a leállósáv is.



Az Orbán cég építőanyagait szállították az Üllő-Albertirsa, és az Albertirsa-Cegléd közötti szakaszra (az előbbit 52,1 milliárd forintból az Euroaszfalt és a Duna Aszfalt konzorciuma, az utóbbit pedig 20,4 milliárd forintból a Colas építette).



Ezeknek az építkezéseknek a 2017-2018 közötti dokumentációjában több tucat olyan iratot talált a Direkt36, amelyen a Dolomit Kft. neve szerepel: többek közt az építkezéshez felhasznált anyagokat bemutató iratokon, a cég saját termékeiről kiadott teljesítménynyilatkozatain és különböző vizsgálati jegyzőkönyveken.



A Direkt36 a Dolomit Kft.-től és az M4-es építésében részt vevő fővállalkozóktól is megkérdezte, hogy pontosan mennyi építőanyagot, és mennyi pénzért szállított a gánti bányacég a projekthez, de nem válaszoltak a kérdéseikre. A miniszterelnök sem reagált édesapja cégének állami munkáival kapcsolatos kérdéseinkre.



Az elmúlt években a Direkt36 számos bizonyítékot talált arra, hogy Orbán Viktor családjának cégei állami munkákból jutnak közpénzhez, több esetben Mészáros Lőrinc cégein keresztül.



A Dolomit Kft. a piac egyik legjobban teljesítő vállalkozása lett, és 2018-ra már lényegében a teljes konkurenciát lekörözte egy fontos tekintetben: a piacvezető bányacégek közül Dolomit Kft. érte el a legmagasabb árbevétel arányos nyereségrátát (41,3%), amely tavaly még tovább emelkedett, közel 45 százalékra.

Ez az arány mutatja meg, hogy a céghez befolyó pénzből mennyi marad a tulajdonosoknál. Legutóbb, 2019-ben 1,8 milliárd forintos nyereséggel zárt Orbán édesapjának bányacége, ezt pedig a tulajdonosok mind ki is vették osztalékként a vállalkozásból.

(Direkt36)