Orbán Viktor édesapja nem emel Mészáros Lőrinc bérleti díján, inkább viseli a veszteséget

Igaz, hogy a cég évek óta veszteségesen működik, ám ennek ellenére stabil lábakon áll, köszönhetően a 490 millió forintos saját tőkének, melyből 400 millió a jegyzett tőke. Tartozása is csupán 214 ezer forint, ellenben az előző évi 9,1 millió után már 102 millió forint pihen összesen a cég bankszámláján. Arra azonban, hogy mivel magyarázható ez a tetemes megugrás, a kiegészítő melléklet nem ad választ. A mérlegből viszont annyi levezethető, hogy ennek nagyrészt áruszállítás és szolgáltatásból fennálló követelést sikerült behajtania a miniszterelnök édesapjának. A követelések értéke ugyanis az előző évi 87,6 millióról 12,2 millióra csökkent tavaly.

A PSU Kft. 2019-ben gyakorlatilag fillérre pontosan ugyanannyi bevételt könyvelhetett el, mint egy évvel korábban, 12,243 millió forintot. Az egyezőség nem véletlen, a cégnek a terület bérleti díját leszámítva semmilyen más bevétele nincs egyéb tevékenység hiányában. Ez egyben azt is jelenti, hogy Mészáros Lőrinc változatlan áron, havi 1 020 250 forintért bérelheti a golfklub területét a miniszterelnök édesapjától, akinek a jelek szerint nem áll szándékában ezen az üzleten nyerészkedni, nem döntött a bérleti díj emeléséről.

Mint azt már akkori cikkünkben is felvetettük, az új tulajdonosok ismeretében érdekes lesz, hogy a rendre veszteséget termelő PSU Kft. gazdálkodásában lesz-e változás. A választ a cég 2019-es, eredeti határidőre leadott éves beszámolója adja meg, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy Orbán Viktor édesapját nem zavarja annyira a cég vesztesége, hogy emiatt megemelje a terület bérleti díját. De nézzük a részleteket!

Lapunk elsőként írta meg , hogy a pályákat a Máriavölgy Zrt.-nek bérbeadó PSU Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző közvetlen tulajdonába került, amit csak hónapokkal később jegyzett be a cégbíróság. A helyzet tehát úgy néz ki, hogy Mészáros Lőrinc a jó barátja, a miniszterelnök édesapjának fizeti a bérleti díjat a golfpályákért.

2019 tavaszán derült ki , hogy a golfközpontot üzemeltető Máriavölgy Zrt.-t a Csányi-család eladta a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt.-nek. Néhány hónappal később pedig az is kiderült, hogy a golfpályákat birtokló cég is - Mészáros Lőrinc megjelenésével egyidejűleg - új tulajdonoshoz került.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!