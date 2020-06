Óriási nyereséget termelt a Paksi Atomerőmű

(via MTI)

A villamos energiát a társaság kizárólag anyacégének, az MVM-nek értékesíti egy 2022 végéig érvényes szerződés keretében. Ezt az áramot az MVM jórészt a lakosságot ellátó térségi szolgáltatóknak adja el. Az anyacég MVM az elmúlt évekhez hasonlóan az eredményt osztalékként ezúttal is teljes egészében kivonta - írta a Népszava.

A cég beszámolója szerint az árbevétel tavaly mintegy 7 százalékkal, 186 milliárd közelébe emelkedett. A növekmény mintegy fele áremelésből, a másik fele az eladások bővüléséből származott. A lap hozzáteszi, hogy a hazai, hagyományos áramtermelési módok közül továbbra is a nukleáris számít a legolcsóbbnak.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!