Óriási per indult a Facebook ellen az USA-ban

Az amerikai versenyfelügyeleti szerv, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) által indított per elsősorban az Instagram 2012-es, illetve a WhatsApp 2014-es felvásárlására fókuszál. A vád szerint a Facebook a "felvásárolni vagy eltemetni" elven iktatta ki a potenciális rivális közösségimédia-oldalakat, mellyel megkárosította a versenytársakat és azok felhasználóit is, akik így elveszítették a kontrollt a saját személyes adataik felett. A vád idézi a Facebook-vezér Mark Zuckerberg egy belsős, 2008-as levelét is, melyben az üzletember azt írta, "jobb vásárolni, mint versenyezni."

"A Facebook közel egy évtizedig arra használta a dominanciáját és a monopol pozícióját, hogy szétzúzza a kisebb riválisait, és kiiktassa a versenyt, mindezt a hétköznapi felhasználók kárára. Egyetlen cégnek sem szabadna, hogy ekkora, ellenőrizetlen hatalma legyen a személyes és társas interakcióink felett. Ezért tettük meg ma ezt a lépést"

- mondta Letitia James, New York állam főügyésze, aki a vádat vezeti.

A perben a vád arra kéri a törvényszéket, hogy fontolja meg a Facebook feldarabolását. Ez azt jelentheti, hogy leválasztanák Zuckerberg cégéről az Instagramot és a WhatsAppot. E két cég azért jó illusztráció a Facebook fentebb taglalt gyakorlatára, mert a gigász nem akkor vásárolta fel őket, amikor még csak ígéretes, ötletes startupoknak tűntek, hanem akkor, amikor hirtelen nagyot nőttek, és fenyegető riválissá léptek elő a Facebook számára.

(BBC)