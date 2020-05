Meghétszerezte a nyereségét Garancsi István másik építőipari cége

Nem a Marketről van szó, hanem a leányáról, az Ok Bau-ról.

A taggyűlés jegyzőkönyvi kivonata szerint pedig arról is döntöttek, hogy a koronavírus miatt muszáj lesz átdolgozni a 2020-as üzleti tervet, ezt várhatóan június 30-ig meg is teszik, hogy legkésőbb július 15-ig elfogadhassák.

A beszámoló kiegészítő melléklete szerint egyre sportszeretőbb cég az Ok Bau: egy év alatt a látvány-csapatsportok támogatására fordított összegük 12 millióról 159 millióra ugrott.

A tavalyi év során 4,7-ről 10 milliárd forintosra nőtt az Ok Bau eszközeinek értéke, ezen belül a tárgyi eszközök 1,3 milliárdról 2,1 milliárd forintnyira. A cég által kölcsönadott összeg 2,8-ról 4,4 milliárdra nőtt, ezen belül főleg a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések ugrottak meg, 1,1 milliárdról 2,7-re. Mindeközben a tartozások sem tétlenkedtek, a cég a 2018-as 2,6 milliárd forint helyett 2019 végére már 6 milliárd forint kötelezettséggel bírt.

2019 létszámban is bővülést hozott az Ok Baunak, az év során 226-ról 259-re növelték a dolgozói létszámot. Mivel a bérköltség ezzel 1,374 milliárdról 1,788 milliárdra nőtt, az átlagfizetés 506 ezer forintról 575 ezer forintra hízott. A személyi jellegű egyéb kifizetések eközben 149-ről 243 millióra kúsztak fel.

A kaszálásban valószínűleg nagy szerepet játszott a debreceni - lehet, hogy nem is a koronavírus miatt csúszó - BMW-gyár területén végzett munka. A majdani autógyár területét ugyanis a Market Zrt. készítette elő 22,2 milliárd forintért, és a műveletbe alvállalkozóként bevonták a leányukat is.

Nagyot robbantott tavaly Garancsi István kisebbik építőipari cége. Orbán Viktor barátjának a nagyobb, Market Építő alá sorolt Ok Bau-ja a nemrég kiadott céges beszámoló szerint

