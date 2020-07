Ráfekszik a gyarapodásra Szatmáry Kristóf cége

Bár a fideszes képviselő és miniszteri biztos elsősorban a ma már végelszámolás alatt álló zöldséges cége miatt került be a hírekbe, akad még néhány kevésbé szem előtt lévő érdekeltsége. Ezek közül az egyik láthatóan a bővülést tűzte ki célul.

A dokumentum szerint azért határoztak az egyesülés mellett, hogy emeljék az üzleti forgalmat, növeljék a hitelképességet, valamint létrehozzanak egy piaci követelményeknek jobban megfelelő társasági formát. A cégnek egyébként elég jó kilátásai vannak, mivel a fő tevékenysége divat- és fomatervezés. Az ágazat szép jövővel kecsegtet, hiszen a kormány a szándékai szerint ennek a fejlesztésére is szeretne figyelmet és pénzt fordítani.

Azzal párhuzamosan, hogy hátat fordított a zöldséges cégnek, egy másik családi társaságba szállt be a képviselő. Felesége mellett társtulajdonos lett a Primo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben. A 6 millió forintos jegyzett tőkével rendelkező társaság két leánycéggel is rendelkezik, a Primo Ferenciek Kft. és a Primo Host Kft. tulajdonosa.

