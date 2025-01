Terel a Rail Cargo Hungária — de ennek csak örülhetünk

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A kötegelt dróttekercs gyártásához az Ózdi Acélművek Ukrajnából vásárolt acélhuzalt is felhasznál. A Záhonyon át Fényeslitkére széles nyomtávú vasúti szerelvényeken beérkező import alapanyagot korábban kamionokra rakták, és így fuvarozták tovább mintegy 180 kilométer távolságra, Ózdra. A teherautók útjuk során a nagy tengelyterhelésű és jelentős zajt okozó rakománnyal három vármegye tucatnyi településének belterületén haladtak keresztül, és jelentős környezetszennyezést okoztak — tette közzé a Rail Cargo Hungaria (RCH).

Ózdra az ukrán acélhuzalok ezentúl a közútról a vasútra terelt úton jutnak el, ezzel kiváltva a korábbi kamionszállítást, amely jobban terhelte a környezetet és a környék lakosságát is.

