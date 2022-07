Richter-vezér: nem vonulunk ki az orosz piacról

"Ukrajna felől rendszeresen, szinte naponta érkeznek hozzánk üzenetek, megkeresések kormányzati szinten, de máshonnan is, hogy gondoljuk át az oroszországi jelenlétünket. Nemrég elfogadtak egy törvényjavaslatot, ami lehetővé teszi, hogy visszavonják azon gyógyszercégek törzskönyveit – akár szelektíven is –, amelyeknek oroszországi érdekeltségeik vannak. Tudomásom szerint készül egy másik javaslat is, amely az érintett cégek ingatlanjainak állami átvételéhez teremti meg a törvényi alapot" - vázolta a helyzetet Orbán Gábor a hvg.hu-nak adott interjúban.

Itthon az infláció és az alapanyagárak terhelik a céget, a különadó nem annyira. Fotó: Richter Itthon az infláció és az alapanyagárak terhelik a céget, a különadó nem annyira. Fotó: Richter

A vezető emlékeztetett: a gyógyszergyártók azon az állásponton vannak, hogy a gyógyszerhez, terápiához hozzáférés alapjog, hasonlóan ahhoz, ahogy a Vöröskereszt munkáját sem kérdőjelezi meg senki a konfliktuszónákban. Eddig egyetlen gyógyszermulti sem hagyta el Oroszországot.

Az esetleges orosz államosítással összefüggésben nem zárta ki ezt, de szerinte semmi nem indokolna egy ilyen lépést, mert a Richter fenntartja a tevékenységét Oroszországban. A kérdés inkább az, hogyan lehet biztosítani a zavartalan működést.

A vezérigazgató elimerte, hogy vannak logisztikai gondjaik, főleg a késedelmes határátlépések miatt, valamint problémát jelent a helyi gyáregység működtetése is, akadozik a szükséges alapanyagok beszerzése. A csomagolóanyagoknál például helyi forrásokra kellett átállniuk.

"Bizonyos nyugati cégek nem hajlandóak orosz ügyfeleknek dolgozni, ami akadályozza az alkatrészellátást, az it-feladatok elvégzését. De mindennél sokkal nagyobb probléma lenne, ha a gyógyszerek törzskönyvezését érintően változnának a feltételek, mert az már az oroszországi üzletünk végét jelentené." - mondta a lap szerint.

Beszámolt viszont arról, hogy egyre több kolléga tér haza külföldről Ukrajnába, ahol a nyugati országrészben viszonylag nyugodt körülmények között lehet dolgozni, így a cég újra tud oda árut szállítani.

A vállalat idei gazdasági teljesítményéről pedig úgy vélekedett, hogy a kiemelten figyelt szegmensekben romlottak az üzleti terveiket befolyásoló körülmények. Ez a kép azóta részben javult: a rubel – bár mesterséges beavatkozások árán – mostanra visszaerősödött, és egyelőre az a félelmük sem vált valóra, hogy az orosz piacon visszaesik a vásárlóerő. Elismerte egyúttal, hogy az elszállt energiaárak és az infláció is terheli a céget, mindez később begyűrűzik majd a Richter áraiba is. Az extraadótól nem tart, szerinte az nem olyan horderejű, hogy érdemben befolyásolja az idei eredményt.