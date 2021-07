Rohamosan apad a tőke a Posta kínai-magyar vegyesvállalatánál

A cégközlönyben megjelent tájékoztatás szerint az European Chinese Supply Chain Zrt. az alaptőkéjét 1,9 millió euróról 450 ezer euróra szállította le. Ez már a második alaptőke-leszállítás a Magyar Posta kínai-magyar vegyesvállalatának életében, hiszen tavaly januárban 3 millió euróról jutottak el az 1,9 millió eurós szintre. Az ok hasonló, mint másfél évvel ezelőtt.

A leszállítás célja, oka: veszteség rendezése és tőkekivonás

- olvasható a cégközlönyben megjelent június 30-i határozatban. Általánosságban egy társaság akkor kényszerül vesztesége miatti tőkeleszállításra, ha a negatív eredménye akkora, hogy annak következtében a saját tőkéje a jegyzett tőkéje alá esik, méghozzá jelentős mértékben.

Sok csomag érkezik Kínából Fotó: MTI Sok csomag érkezik Kínából Fotó: MTI

A cégről lapunk írta meg, hogy pont akkor változott meg a Magyar Posta Zrt. érdekeltségében is lévő kínai-magyar logisztikai vegyesvállalat tulajdonosi szerkezete, amikor július 1-től megszűnt az Unión kívülről érkező, 22 euró alatti értékű áruk áfamentessége, tehát vámot kell fizetni utánuk. Eredetileg a 2018-ban alapított European Chinese Supply Chain Zrt. 35 százalékos tulajdonosa volt a Magyar Posta Zrt., szintén 35 százalékos tulajdonos volt a sanghaji székhelyű ZTO Express és 30 százalékos tulajdoni résszel rendelkezett a Ningbo Talents IT Co. Ltd. is. Tavaly azonban előbb a Ningbo Talents lépett ki, így a Posta és a ZTO 50-50 százalékos tulajdonossá vált, idén januárban pedig a ZTO is távozott, a magyar állami vállalat lett a cég egyedüli részvényese.

Idén július 1-től már nem egyedüli részvényes a Magyar Posta, hanem csak minősített többségű befolyása van a cégre. A European Chinese Supply Chain Zrt.-ben két új igazgatósági tag is felbukkant, egyikük Alapi Edina, aki a L.A.C. Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese. Forrásunk szerint a Horváth László tiszteletbeli kazah konzul érdekeltségébe tartozó vállalatcsoport kisebbségi tulajdonos lett a Posta mellett a logisztikai társaságban.

Maga a European Chinese Supply Chain Zrt. még nem indult be igazán, hiszen 2020-ban csak 283 ezer forint bevétele volt, ellenben 40,8 millió forintos veszteséggel zártak.

A társaság stratégiai működési területét – a kínai eredetű e-kereskedelmi küldemények logisztikai piacát – több szempontból is érintette a COVID helyzet. A Kína-Európa beszállítási lehetőségek rendkívül korlátossá váltak, valamint a nemzetközi e-kereskedelmi rendelések iránti kereslet önmagában is csökkent a szignifikáns belföldi e-kereskedelmi növekedéssel párhuzamosan

- olvasható a cég beszámolójában.

A cég története 2017-ben kezdődik, amikor a Budapesten megrendezett, kínai-közép-európai csúcstalálkozó üzleti fórumán aláírták a cég alapító okiratát. A tervek szerint az első küldemények a közös vállalaton keresztül 2018 első negyedévének végén érkeztek volna hazánkba. A vegyesvállalat célja egy európai logisztikai bázis kialakítása volt, amelynek feladata a Kínából érkező küldemények hatékony kezelése és a magyar címzettekhez, valamint más európai országokba való továbbítása.

Idén július 1-től azonban új szabályok vannak, megszűnt az Unión kívülről érkező, 22 euró alatti értékű áruk áfamentessége. A Posta közlése szerint már az első napokban 10 ezres nagyságrendben érkeztek az unión kívülről küldemények, amelyek automatikus vám elé állítását végezte el az állami vállalat a korábbi pár százzal szemben. A lényeg a vámkezelési díj, sokak számára meglepő lehet például, hogy az ÁFA-t a termék ára és a szállítási díj együttes összege után kell megfizetni.