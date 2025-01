Romániában továbbra is nemzetbiztonsági kérdésként kezelik az MVM tervét

A miniszter korábban azt mondta, a magyar állami vállalat gyanúsan sok pénzt ajánlott az E.ON romániai érdekeltségeiért, amivel a hazai cégek nem tudtak versenyezni. Burduja nem nevezte meg a szóban forgó vállalatokat, azonban az economica.net információi szerint a Romgaz és az OMV Petrom is szeretett volna az E.ON örökébe lépni. Magyarország második legnagyobb vállalata, az MVM Csoport december 16-án jelentette be, hogy megállapodást kötött az E.on romániai lakossági és ügyfélmegoldások üzletágának megvásárlásáról.

Az energiaügyi tárca több mint száz oldalnyi tájékoztatót nyújt be a külföldi befektetések vizsgálatával foglalkozó bizottságnak (CEISD), amely ezt követően a CSAT-hez fordulhat az ügyben. A CSAT-nak immár magyar tagja is van. Tánczos Barna az egyik kulcsfontosságú tárca, a pénzügyminisztérium vezetőjeként vehet részt a védelmi tanács ülésein. A CSAT konszenzus alapján hozza meg döntéseit. „Egyelőre nem történt semmilyen felvásárlás. A német E.on vállalat elviekben elfogadta a legjobb ajánlatot, amelyet valóban a magyar vállalattól kapott. Az ügylet azonban nem zárulhat le addig, amíg a román állam nem hagyja jóvá azt, adott esetben a CEISD-n keresztül” – mondta Burduja.

