Ryanair-vezér: Nagy Márton idióta, ritkítani fogjuk a magyarországi járatokat

A Ryanair vezérigazgatójával a HVG készített interjút, amiben a keresetlen stílusáról is ismert Michel O'Leary rögtön az első mondatában keményen beleszállt Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterbe. Arra a kérdésre, hogy mi jutott először eszébe, amikor az új adóról hallott, így válaszolt:

Majd azzal folytatta, hogy elküldi a miniszternek a "Közgazdaságtan tökfejeknek" című könyvet, mivel a Ryanair és a Wizzair az elmúlt 12 hónapban összesen egymilliárd eurós veszteséget könyvelt el, erre különadót vetnek ki rájuk. Szerinte más európai kormányok megtalálták azokat az iparágakat, ahol valóban extra nyereség keletkezett.

Michael O'Leary arrról is beszélt, hogy komoly visszaesés lehet a magyarországi légiforgalomban és a turizmusban.

"A Ryanair a legnagyobb légitársaság Magyarországon, ha mi bejelentjük, hogy kevesebb járatot indítunk, annak észrevehető hatása lesz, képtelenség, hogy úgy is meglegyen az annyira várt növekedés. Magyarországon rekordszintű volt a légi forgalom növekedése a Covid előtt, ami jórészt a Ryanairnek és a Wizz Airnek volt köszönhető, hiszen az országnak nincs nemzeti légitársasága a Malév csődje óta. Mégis ki fogja ezeket a járatokat üzemeltetni? Másik 26 uniós országban is jelen vagyunk, ahol nem jutott eszébe a kormánynak, hogy a légi utasokra extraprofitadót vessen ki. Az emberek máshova is el tudnak utazni Magyarország helyett – ezért gondolom, hogy ez az adó káros lesz nem csak a légi forgalom, de a turizmus és a foglalkoztatás számára is. És ez az idióta miniszter azzal érvel, hogy megvédi a magyar családokat? Ugyan már."