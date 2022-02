Super Bowl: hajszálnyira a történelmi rekordtól

A Super Bowl kapcsán előzetesen azt írtuk, hogy csillagászati összegekbe került idén egy-egy 30 másodperces hirdetés reklámideje, hiszen az egy évvel korábbi 5,5 millió dollárhoz képest a mostani közvetítés alatt 6,5 millióért adták el azokat. Korábbi cikkünkben ugyanakkor azt is jeleztük, hogy a hirdetőknek így is vélhetőleg megéri, hiszen rendre óriási nézettséget hoz a közvetítés. Az idei döntő párosítása egy nagy piacon működő, sztárokkal teletűzdelt csapat (Los Angeles Rams) és egy lesajnált kiscsapat (Cincinatti Bengals) csatáját hozta, ami a semleges nézők felé is "jól eladható" volt. Nem véletlenül jósoltuk azt, hogy ha végig szoros lesz a találkozó, akkor kiemelkedő nézettségi számokat hozhat az idei Super Bowl.

Nos, a várakozásunk bejött, sőt minden idők második legnézettebb Super Bowlja volt az idei. A Nielsen ugyanis nyilvánosságra hozta a Super Bowl közvetítésének számait, és az adás átlagosan 112,3 millió nézőt ért el. Érdemes megjegyezni, hogy immár nem csak a klasszikus tévé előtti nézőszámot mérik, hanem az összes platformon elért nézőt. A médiafogyasztási szokások változása miatt ugyanakkor ez a mérés lefedi a korábbi "csak" tévés nézettséget.

A most közölt statisztikák szerint több mint 101 millió ember nézte a közvetítést a tévében az NBC-n és a Telemundo-n, további 11,2 millióan pedig a streaming szolgáltatásokon. Ezzel egyébként a Telemundon ez lett minden idők legnézettebb spanyol nyelvű NFL közvetítése. Emellett az NFL meccseket tekintve a streaming szolgáltatásokon elért nézőszám is rekordnak számít.