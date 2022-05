Valakinek 5 milliót is megértek az elítélt Gruevszki tanácsai tavaly

Még 2021 júliusában gondolta úgy a hazánkba menekült volt macedón államfő, Nikola Gruevszki, hogy új céget alapít. Az I.C.I.C. Kft.-t a cégbíróság 2021. július 14-én jegyezte be a minimálisan kötelező 3 millió forintos törzstőkével. A társaság székhelye egy péceli családi ház lett, a volt államfő pedig nemcsak tulajdonosa, de ügyvezetője is lett a társaságnak, melynek főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Emellett azonban bebiztosította azt is, hogy szükség esetén mással is foglalkozzon, a tevékenységi körök közé felvette

a porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelmet,

az élelmiszer-, ital-, dohánynagykereskedelmet

a vagyonkezelést,

a reklámügynöki tevékenységet,

a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését,

és a PR, kommunikációt is.

Feltétezésünk szerint a főtevékenység, a tanácsadás lehetett az, ami sikeresen beindította az ex-államfő cégét, mely határidő előtt leadta a tavalyi, tört évre vonatkozó beszámolóját. A mindössze 5,5 hónapot felölelő időszakról szóló beszámoló értelemszerűen nem bővelkedik még pénzügyi tranzakciók sorával, ám mindenképpen érdemes arra, hogy beszámoljunk róla.

Ennyi idő ugyanis elég volt ahhoz, hogy nyereséget termeljen a társaság köszönhetően annak, hogy a bevételekkel szemben kiadása alig keletkezett - emiatt is feltételezhető, hogy tanácsadási tevékenységből származott a bevétel. Ezt megerősíti az az információ is, miszerint

Szijjártó Péter külügyminiszter a saját irodájában szokta fogadni Gruevszkit, hogy tanácsát kikérje a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos ügyekben - ezt még 2019 nyarán ismerte el. Ennek oka a miniszter véleménye szerint az, hogy tőle tudják a leghitelesebb információkat beszerezni a térségről, hiszen 10 évig volt miniszterelnök.

A beszámoló szerint kereken 5 millió forint folyt be a cég kasszájába, ám ennek tevékenység vagy forrás szerinti részletezését nem tartalmazza a kiegészítő melléklet. Ezzel szemben költségként mindössze 774 ezer forintot számolt el anyagjellegű ráfordítás címén, amiről szintén nem derül ki, hogy milyen kiadásról van szó pontosan.

Személyi jellegű kiadás nem keletkezett, lévén nincs alkalmazottja a cégnek, viszont 55 ezer forint egyéb ráfordítást elszámolt. Az adófizetési kötelezettség elszámolása után végeredményben 3,8 millió forint tiszta nyereséget mutatott ki Gruevszki magyar cége, ami kimagasló, 76 százalékos árbevételarányos nyereséget jelent. Ezt azonban nem fizette ki osztalékként, benthagyta a cégben.

Nikola Gruevszkire mondhatni, rájár a rúd mostanság. Április elején felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára. Gruevszkit egy olyan elnöki rendelet alapján helyezték szankciók alá, amellyel azokat a személyeket büntetik, akik a tevékenységükkel hozzájárultak a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának aláásásához. A szankciók alá vont személyek nem léphetnek be az Egyesült Államok területére, és az országban lévő vagyonukat befagyasztják.

Április végén pedig elmarasztaló bírósági ítélet született. Sikkasztásért 7 év börtönre ítélte egy észak-macedón bíróság - igaz, az ítélet még nem jogerős. A vád szerint a pártjához érkezett adományokból sikkasztott el 1,3 millió eurót, amiből 2012-13-ban egy belize-i offshore cégen keresztül vett építési telkeket Macedóniában.

Nikola Gruevszki a börtönbüntetés elől szökött Magyarországra, s 2018-ban menekültstátuszt kapott.