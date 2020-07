Szurkolók is lehetnek az Anfielden a következő szezonban?

A Liverpool eddig is a tudomány alkalmazásának élharcosa volt a futballklubok között. Most ismét egy olyan német technológiát figyelnek, amelynek segítségével a szurkolók ismét mehetnének a csapat hazai meccseire.

A berlini G2K cég mesterséges intelligencián alapuló technológiája keltette fel Jürgen Klopp érdeklődését, aki személyesen is érdeklődve figyeli, hogy milyen eredményeket produkál a rendszer, amely ötvözi az automatizált hőmérséklet- és maszk-ellenőrzéseket a számítógépes tömegkezeléssel - írja a The Athletic.

A G2K több sikeres teszten van túl Dortmundban (Klopp előző klubjánál) és a Hertha Berlin stadionjában, valamint a Microsoft ajánlására tesztek zajlanak az Athletic Bilbaonál is. Mind a német, mind a spanyol bajnokság következő szezonjában szerephez juthat a berlini cég technológiája, amely biztosítja a gyors és biztonságos beengedést, valamint a távolságtartást a stadionokban.

Dortmundban közel két hete volt a próbaüzem a Hoffenheim elleni június 27-i bajnokin, amely a hírek szerint sikerrel zárult, és amelynek eredményeképp a 81 ezer nézőt befogadó Iduna Parkban 30 százalékos kapacitással indulhatnának újra a meccsek, azaz mintegy 24 ezer szurkoló látogathatna ki a mérkőzésekre. A Bundesliga második helyezettje minden egyes zártkapus hazai mérkőzéssel 4 millió eurót veszít a jegyárbevételek, az étel- és italfogyasztás, valamint az ajándéktárgyak vásárlásának elmaradása miatt.

A G2K egyébként olyan szoftvercég, amely kifejezetten a koronavírus-járványra fejlesztett ki ellenőrzési rendszereket kórházak, közlekedési központok és bevásárlóközpontok számára.

A berlini cég technológiája hőmérséklet-érzékelő kamerák felállításával és a már létező térfigyelő kamerák segítségével működik, így költséghatékony és gyors. A G2K szerint két hét alatt bármelyik stadionban felszerelhető a nagyjából 100 ezer euróba kerülő rendszer.

Az automatikus hőmérséklet-mérés pontossága 98,3 százalék, ráadásul nem használ arcfelismerő algoritmust, az adatokat teljesen névtelenül gyűjti, de nagy tömegben is pontosan megmutatja a magas testhőmérsékletű embereket és azokat is, akik nem viselnek maszkot. Ez rendkívül fontos, hiszen a stadionokba egyébként csak egyéni mérések után engedhetnék be a szurkolókat, ami viszont a beengedőkapuknál olyan torlódásokat okozna, ami a távolságtartás követleményével menne szembe.

A rendszer másik fontos eleme a stadionon belüli ellenőrzés, amihez negyvennel több rendezőre volt szükség, hogy a technológia által kiszúrt szurkolókat figyelmeztessék arra: túl közel állnak vagy ülnek egymáshoz. A figyelmezetést akár a stadion óriáskijelzőjén is meg tudják jeleníteni.

A G2K technológiáját minden klub és város saját igényeihez tudják igazítani (hiszen városonként eltérő szabályok lehetnek életben), a szász RB Leipzig például a 42 ezres REd Bull Arenában 21 ezer szurkolót tudna fogadni, persze megfelelő biztonsági intézkedésekkel.

A cég egyébként kísérletezik egy olcsó és gyors koronavírus-teszt beépítésével is, amely kiegészítené a fent vázolt technológiát .