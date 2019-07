Tiborcz volt cégével egy pályán játszó vállalkozás győzte meg az ellenzéki városvezetést, hogy a többi pályázó ajánlata érvénytelen

Az eredeti elképzelésekhez képest hónapokat csúszott a gyöngyösi közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása és a nyertes ajánlat kihirdetése. A késés nem volt ok nélküli, hiszen a február 22-i határidő után hiánypótlást kért az ajánlatkérő gyöngyösi önkormányzat, majd először Tiborcz István - Orbán Viktor veje - korábbi érdekeltségével azonos terepen tevékenykedő cég, aztán a többi ajánlattevő is előzetes vitarendezési kérelemmel fordult az városvezetéshez. Ám míg utóbbiaknak nem adott helyt az önkormányzat, addig a többi ajánlat érvénytelenítésére vonatkozó kérelmet elfogadhatónak találta. Így a GREP Zrt. végezheti el nettó 236 millió forintért a gyöngyösi közvilágítás korszerűsítését, ez pedig nem tűnik magától értetődőnek tekintve, hogy a város élén egy ellenzéki polgármester áll és a képviselő testületben is többségben vannak az ellenzéki képviselők.

Gyöngyös önkormányzata még januárban indította el a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, ajánlattételre pedig 5 vállalkozást kért fel:

a mezőkövesdi GOMVILL Kft.-t,

a tatai Fénysport Lux Kft.-t,

a dörgicsei GREP Green Public Lighting Zrt.-t,

a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t,

valamint budapesti székhelyű Horváth Hálózatépítő Kft.-t.

A kép csak illusztráció (Fotó: Pixabay) A kép csak illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az eljárásban rendelkezésre álló fedezet nettó 236,22 millió forint volt a tájékoztatás szerint. A vállalkozások közül egyedül a mezőkövesdi GOMVILL nem nyújtott be ajánlatot, az összefoglaló dokumentum szerint:

a Fénysport Lux Kft. nettó 224 millió forintért,

a GREP 236,1 millióért,

a Budapesti Elektromos Művek nettó 222 millióért,

a Horváth Hálózatépítő Kft. pedig a legolcsóbb ajánlatot nyújtotta be, nettó 199,5 millió forintról.

A befutó azonban nem a legkedvezőbb, hanem a legdrágább ajánlat lett, így a GREP Zrt. végzi el a korszerűsítést. A cég 2013-tól több esetben felbukkant az akkor még szorosan Tiborczhoz kötődő Elios mellett a közvilágítási közbeszerzéseken. Az Átlátszó egy tavalyi cikke szerint a GREP Zrt. az Eliossal 5 közös említésen szerepelnek a közbeszerzési adatbázisban, egyszer konzorciumi partnerek voltak, négyszer sikertelen ajánlattevők. A cég tevékenységére az OLAF-jelentés is kitért a 24.hu írása szerint. A vizsgálóknak feltűnt, hogy a GREP úgy adott be Mezőhegyesen pályázatot, hogy ismerte a Tungsram-Schreder által kifejezetten az Eliosnak adott exkluzív árajánlatot. Felfigyeltek ugyanakkor a hévízi projektre is, ahol a GREP és a kecskeméti Polar Studio adott be pályázatot, amelyek 48 költségvetési tételben pontosan ugyanakkor mértékben hét, illetve kilenc százalékkal haladták meg az Eliosét. Az OLAF szerint ez felveti a csalás és okirathamisítás gyanúját.

A gyöngyösi közvilágítási tenderen azonban látszólag nem "működtek együtt" senkivel sem, ám éltek az eljárás során bevethető eszközökkel és meggyőzték a városvezetést a többi ajánlat érvénytelenségéről, illetve arról, hogy lényegében szakszerűtlen és felesleges bekérni a hiánypótlásokat, azok nélkül is eldönthető, hogy érvénytelenek a szóban forgó pályázatok. Noha az érintettek szintén éltek az előzetes vitarendezési kérelemmel, azoknak az önkormányzat nem adott helyt a dokumentumok szerint.

Történt ugyanis, hogy az ajánlatkérő, gyöngyösi önkormányzat hiánypótlásra szólította fel a Budapesti Elektromos Műveket és Fénysport Lux Kft.-t is. Mint az a GREP előzetes vitarendezés kérelméből kiderül, a Budapesti Elektromos Műveket az önkormányzat, mint ajánlatkérő április 2-án szólította fel olyan, a műszaki tartalom alapján képező iratok becsatolására, amelyeket az ajánlatnak eleve tartalmaznia kellett volna. A GREP úgy vélte, ez ellentétes a jogszabályban foglaltakkal, azok alapján ugyanis csak egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, a lámpatestek műszaki paramétereire vonatkozó dokumentumok utólagos bekérése így nem jogszerű. Ha pedig az elektromos művek által megajánlott lámpatest nem teljesíti a követelményekben foglaltakat, a pályázók pedig a hiánypótlás során egy új számítási eredményt nyújtanak be ajánlatkérő felhívására, akkor automatikusan felvetődne a hamis adatszolgáltatás.

Hasonló, műszaki paraméterekkel kapcsolatos problémát nevesített a GREP a Fénysport Lux Kft. esetében is. Ezek nyomán a társaság azt javasolta, hogy a hiánypótlásra való felszólítást változtassa meg a város, vagy semmisítse meg, az ajánlatokat a benyújtott adatok alapján bírálja el, vagyis állapítsák meg a két ajánlat érvénytelenségét.

Majdnem napra pontosan két hónappal később, június 7-én tették nyilvánossá a GREP által említett két társaság előzetes vitarendezési kérelmét is. A Fénysport Lux Kft. egyrészt felrótta Gyöngyösnek, hogy az érvénytelenítési indoklásban az alkalmazhatósági táblázatra hivatkozik. A cég szerint ebben ugyanis keverednek az információk: az oszlopkar átmérője közvilágítási lámpatestekre vonatkozik, míg az oszlopcsúcs átmérője parkvilágítási célú lámpatestekre. Emellett vitatják azt is, hogy ezek fényében ne lenne lehetőség hiánypótlásra. Ezért kérik az érvénytelenítő döntés visszavonását és a hiánypótlás lehetőségét.

Gyöngyös önkormányzata mindezek ellenére a GREP vitarendezési kérelmének adott helyt és az idén április 02-án kelt hiánypótlási felhívását visszavonta. A Budapesti Elektromos Művek vitarendezési kérelmét elutasította részben arra hivatkozva, hogy a cég a kérelmében nem vitatta az önkormányzat érvénytelenítést alátámasztó érvelését, sem azt, hogy az általa benyújtott ajánlat nem felelt meg a rögzített műszaki paramétereknek és nem biztosította a megajánlott termékek megfelelősége tekintetében az ún. egyenértékűség igazolásának lehetőségét. És minek után hasonló indokokkal utasították el a Fénysport Lux Kft. kérelmét is, nem maradt más érvényes ajánlat, mint a legdrágább, a GREP Zrt.-é.

A város egyébként összesen 3191 lámaptest korszerűsítését kívánja elvégezni, amivel ha elosztjuk az ajánlati árat, akkor 73 ezer forintos fajlagos költséget kapunk. Igaz, ez egy lámpatestre vetítve minden felmerülő járulékos, szerelési, bontási költséget is tartalmaz, nem kizárólagosan a lámpatestek költségét és árát.