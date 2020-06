Több ezer embert küld el az Air France

A Les Échos értesüléseit a szakszervezetek is megerősítették, miszerint a földi kiszolgáló személyzet körében továbbra is az önkéntesen távozók munkahelyei szűnnének meg. A pilóták és a légikísérők közös megegyezéssel távozhatnának egy olyan megállapodással, amelynek alapján néhány hónapon belül visszakerülhetnének a korábbi munkahelyükre, amennyiben a légiközlekedés ismét beindul. Az önkéntesen távozók viszont nem térhetnek vissza.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Februárban, még a franciaországi általános karantén kihirdetése előtt a légitársaság vezetősége 1510 munkahely megszűnéséről szóló tervet mutatott be, amelyet 2022-ig, elsősorban a földi kiszolgáló személyzetből önként távozók munkahelyének megszüntetésével kívánt végrehajtani.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!