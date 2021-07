Több mint 1,2 milliárd forintért tisztíttatja a Paksi Atomerőmű a pihentető medencéit

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjainak pihentető medencéi megértek a tisztításra, ezért közbeszerzést írtak ki három, egymással szorosan összefüggő feladat elvégzésére, s most meg is van a nyertes cég. 2019-ben ugyanerre a szolgáltatásra már keresték a vállalkozót, de úgy tűnik, csak most realizálódott a szándék.

Csak másodjára sikerült. Fotó: MTI

A kiírás szerint az első feladat a négy darab pihentető medence fenéklemezének tisztítása:

„A medencefenék feltérképezésének elengedhetetlen feltétele a medencék aljának tisztítása, amely során festéket, szilánkjellegű hullott szennyeződést, iszap-jellegű lerakódást, sőt, akár idegen testeket is el kell távolítani. A cél, hogy a pihentető medence fenékrészén található varratok láthatóvá váljanak, hogy meg lehessen vizsgálni őket”.

A megbízó fémtiszta, szennyeződésektől mentes állapotot szeretne kapni a közbeszerzésen sikeres nyertes cégtől, amely a diósdi székhelyű, ám paksi fiókteleppel is rendelkező HEPENIX Kft. A megbízást nehezíti, hogy a medence aljának tisztítását vízzel feltöltött állapotban, üzemelési időn kívül kell elvégeznie a cégnek, s a tisztítás folyamatáról videófelvételt kell készítenie.

A HEPENIX Kft. 1991-ben alakult, mely 2013-ban vette fel főtevékenységként a tudományos kutatást és fejlesztést. A cégnek több, mint 2 milliárdos forgalma volt 2020-ban, viszont adózott eredménye a felére esett vissza. 2019-ben ugyanis 175,5 millió forintot, míg tavaly csak 85,4 milliót könyvelhetett el, ezért ezen most nagyot dobhat ez a megbízás.

A második feladat a tisztítás után láthatóvá vált fenéklemezek varratainak vizuális vizsgálata, valamint az eredeti hegesztési varrattérképekkel való összehasonlítása. A vizsgálathoz az atomerőmű kiégett üzemanyagkazettái is a pihentető medencében maradnak (hogy mit is jelent ez, később még visszatérünk).