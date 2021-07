Új központtal és komoly bejelentésekkel válaszolt a kánikulára az Exagent

Új irodába költözött júniusban az Exagent szoftverfejlesztő cég, Budapest IX. kerületében, a Gizella Malomban nyitották meg központjukat. Mikó Botond, a társaság CEO-ja az irodanyitó esten két nagy bejelentést is tett: a nemzetközi sikereket arató demóverzió után hamarosan élesedik az Invex nevű, kockázatitőkealap-kezelők számára fejlesztett platformjuk teljes verziója. Emellett az Exagent meghosszabbította főszponzori szerződését a Budapest Innovation Grouppal (BIG), így a következő egy évben is támogatni fogja a fiatal innovációs közösséget.

Az innovatív partner, aki megoldja a problémád

Az Exagentet Mikó Botond és Horváth Balázs alapította. A még mindig csak a húszas éveik elejét taposó cégvezetők 16 évesen kezdtek el szoftverfejlesztéssel foglalkozni - elsősorban nem a pénzkeresés, hanem az alkotás szabadsága fogta meg őket a szakmában. Már tinédzserként olyan alkalmazásokat készítettek, melyek Ázsiában tízezernél több felhasználót vonzottak, és már akkor kidolgoztak egy olyan platformot, melyen keresztül jelenleg is több milliárd forintos áruforgalom bonyolódik. Írtak már hardware és szoftver kapcsolatokat, dolgoztak egyedi Apple licence-en, illetve számos európai országból is kaptak már megrendeléseket.

A duó később kutatói kihívást kereső diákokból csapatot épített, és 2019-ben megalapították közös szoftverfejlesztő cégüket, az Exagent-et. 2020 augusztusában már az első teljes idejű munkavállalójukat is felvették, azóta pedig több mint tízfősre bővült a csapat. Így költöztek be új főhadiszállásukra, a Gizella Malomba.

Mikó Botond, az Exagent CEO-ja a cég új főhadiszállásán. (Fotó: http://contentnmore.hu/) Mikó Botond, az Exagent CEO-ja a cég új főhadiszállásán. (Fotó: http://contentnmore.hu/)

Az Exagent nem fejlesztőcégként, hanem innovatív partnerként tekint magára, és ennek megfelelően működik. Egyszerűbb web- vagy mobilapplikációkat, háttérrendszereket nagyon sok cég tud írni, viszont a nagyobb kihívást jelentő problémákra már jóval kevesebben tudnak reagálni. Az Exagent ilyen: nem egy-egy feladatot fogadnak, hanem a partnereik komplex problémacsomagokat visznek eléjük, melyeket a csapat részletesen feltérképez, és megold piackutatástól a fejlesztésig, A-tól Z-ig. Legyen szó hardver és szoftver kapcsolatról, gépi tanulásról, skálázható megoldásokról, az Exagent célja, hogy nemzetközi színtéren is elismert, Magyarországon pedig a legkiemelkedőbb innovatív partner legyen.

Invex: a befektetési alapok platformja

A hamarosan a teljes verziójában is élesedő Invex története két évvel ezelőtt kezdődött. Mikó Botond 2019-ben kezdett technológia szakértőként is dolgozni, ekkor fedezte fel, hogy a magyarországi tőkealapok nagyrészt kizárólag gazdasági döntést hoznak egy befektetéskor, de a technológiai alapokat nem világítják át. Ezért kezdett el fejleszteni az Exagent egy olyan platformot, mely a befektetési folyamatot automatizálja. Első partnerük ebben a Vespucci Partners kockázatitőkealap-kezelő volt. A platform végül az első, több mint egy év tapasztalatának alapjaiból idén januárban kezdett el Invexként tovább nőni.

Már a demó verzió nagy tetszést aratott, több hazai és külföldi partner használja. Az Invex abban különbözik más hasonló platformoktól, hogy a valódi hétköznapi problémákat automatizálja, majd ezeket a megoldásokat standardizálja azért, hogy minden tőkealap számára használható legyen. Jelenleg a startup és kockázati tőkepiac robbanásban van, növekednek a befektetési összegek, és a befektetések is szaporodnak. A tőkealapoknak több startupot is precízebben kell átvilágítaniuk, és gyorsabban kell menedzselniük, ezt pedig kizárólag automatizációval lehet megvalósítani. A piaci trendekből ítélve ez látszik is, hiszen a következő évben a vc-k nagy része legalább 30 százalékkal tervezi növelni a szoftverköltségeit. Első körben ezt a trendet szeretné meglovagolni az Invex, főként a közép-kelet-európai piacon.

Tovább támogatják a fiatal startupperek és fejlesztők inkubátorát

Az Exagent egy évvel ezelőtt barátkozott össze a fiatal, kreatív magyarokat felkaroló Budapest Innovation Grouppal (BIG), amikor a BIG Mikó Botondot is meghívta a nyitórendezvényén tartott kerekasztal-beszélgetésre. Botond itt egyből beleszeretett a közösségbe, az Exagent pedig hamarosan a BIG főszponzorává vált. Ettől kezdve a BIG már Budapest Innovation Group powered by Exagent néven fut.

A BIG a kreatív és innovatív egyetemistákat szeretné felfedezni, összekötni - és a tehetségüket menedzselni. Az inkubátor közösség már működése első évében szép sikereket aratott, a legnagyobb hackathonokon vettek részt, és mindegyiken legalább egy, de általában több BIG-es csapat is az első három helyen végzett. Ezekből a projektekből mára már három vállalkozás is alakult. A BIG-rendezvényeken átlagosan 50 fő vesz részt, a hackatonokra 4-8 csapatot készítenek fel, valamint elindult társadalmi felelősségvállalással foglalkozó projektjük is, a BIG care. Továbbá a környezetvédelem területén is megvalósítottak több izgalmas projektet.

Mikó Botond (Fotó: http://contentnmore.hu/) Mikó Botond (Fotó: http://contentnmore.hu/)

Az Invisible Water Index nevű projektjük az ipari vízfelhasználásra akarja felhívni a figyelmet, mely manapság különösen kritikus téma. Emlékezetes, hogy 2019-ben az indiai Csennaj volt az első város, melyet nemcsak fenyegetett a vízhiány - itt konkrétan el is fogyott a csapvíz, és ötmillió ember állt sorba kannákkal a lajtos kocsiknál. Az egyelőre honlap formájában működő IWI, melyet az Exagent a Kék bolygó alapítvánnyal közösen készített, megmutatja, hogy egyes hétköznapi fogyasztási cikkeink előállításához mennyi vizet kellett felhasználni, vagyis jelzi, hogy az adott terméknek mekkora a vízlábnyoma - a hamburgertől a farmernadrágig. Ennek tudatában felelősen tudunk dönteni az egyes termékek között. A honlap később mobilapplikáció formájában is elérhető lesz - a Red Bull nemzetközi ötletversenyén már bekerült a legjobb 10 közé.

Ha már víz, az Exagent Hidrobot néven vízalatti robotot is fejleszt, mely a vízközművek csatornahálózatát monitorozná - belülről. A Hidrobot végigúszik a csöveken, és felderíti azok sérüléseit, valamint meghatározza, hol szükségesek az azonnali beavatkozások. Ismerve a hazai vízközmű-hálózat állapotát, aligha kell hangsúlyozni, mennyire fontos lenne egy ilyen megoldás mihamarabbi csatasorba állítása.

Az Exagent a gazdákat is segíteni akarja, a Smapp Lab-ra keresztelt fejlesztésével. Ez egy olyan, országos monitorozó rendszer lesz, mely rögzíti a kártevők mozgását, és a tanult információk alapján a gép kiszámolja, hol és milyen intenzitással várható a legközelebb a nem kívánatos rovarok felbukkanása a veteményesben. A Smapp Lab a rajzásdinamika felrajzolásával együtt javaslatokat is ad az őstermelőknek arról, hogy hány nap múlva milyen permetszert lenne érdemes mely területre szétosztani azért, hogy a lehető leghatékonyabban megvédjék a zöldséget, gyümölcsöt - és azért is, hogy a lehető legkevesebb vegyszert pazarolják. Ezzel pénzt is megtakarítanak, a meddőszórás csökkentésével pedig a környezetet is kevésbé terhelik.

Az Exagent és a BIG gyümölcsöző kapcsolata, ahogy azt Botond az irodamegnyitón bejelentette, legalább újabb egy évig tehát folytatódik.