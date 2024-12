Új termékkel kíván megkerülhetetlen szereplővé válni a lakhatási piacon a Fundamenta

Tavaly novemberben jelentették be a Fundamenta–Lakáskassza tulajdonosváltását, az MBH Bank kivásárolta az akkori német és osztrák tulajdonostól a részvények nagyságrendileg 76 százalékát, a napokban pedig bejelentettek egy újabb 15 százalékos akvizíciót, a Generali Biztosítónak a Fundamentában fennálló részét vásárolják meg. Ez milyen változásokkal jár egyrészt az ügyfelekre, másrészt a társaságra nézve?

Az, hogy a korábbi külföldi tulajdonosok után magyar többségi tulajdonosa lett a Fundamentának, az ügyfelek szempontjából pozitív változásokat jelent. Természetesen vitathatatlan tény, hogy negyed évszázada a német tulajdonosok jóvoltából honosíthattuk meg hazánkban az azóta nélkülözhetetlennek bizonyult lakás-takarékpénztári szolgáltatásokat. Ugyanakkor egy magyar többségi tulajdonossal gyümölcsözőbb az együttműködés, hiszen érti a hazai gazdaságpolitikát, a magyar piacot, a magyar ügyfeleket, és a saját termékeivel is szélesíti a portfoliónkat. Bővültek tehát a lehetőségeink, miközben megmaradtunk független pénzügyi intézményként. Szakosított hitelintézetként, lakás-takarékpénztárként működünk önálló menedzsmenttel, önálló szervezettel, önálló termékekkel és folyamatokkal. Azt mondhatom tehát a tulajdonosváltásról, hogy ez egy win-win szituáció mind az ügyfelek, mind az MBH Bank, mind a Fundamenta számára. Az MBH Bank ezzel az akvizícióval hozzájutott a Fundamenta közel 500 ezres ügyfélállományához, betét- és hitelállományhoz, lakáshitelpiaci részesedéséhez, illetve ahhoz az országos kiterjedtségű, ütőképes értékesítési csapathoz, amit a Személyi Bankár hálózat jelent. Nem minden településen van a Banknak fiókja, viszont a Fundamenta proaktív, szakmailag magasan felkészült Személyi Bankárai országszerte, gyakorlatilag mindenütt eljutnak az ügyfelekhez, így a Bankkal közösen egy nagyon erős szinergiát tudunk alkotni.

A tulajdonosváltás win-win szituáció mind az ügyfelek, mind az MBH Bank, mind a Fundamenta számára

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Tehát ha van egy olyan település, mondjuk egy kistelepülés, ami például a falusi CSOK szempontjából mérvadó, de ott nincs, vagy csak messze, nagyvárosban van fiók, akkor az érdeklődő kit tud megkeresni?

Egyértelműen a Fundamenta Személyi Bankárait keressék! Ez előnyös az ügyélnek, mivel nem kell vonatra, buszra ülni és beutazni valamilyen városi fiókba, hanem egyszerűen felhívja a Személyi Bankárt, aki lényegében ugyanazt a termékkört tudja közvetíteni, ami egy fiókban is elérhető. Legyen az akár a falusi CSOK, akár a Babaváró hitel vagy az MBH Bank jelzáloghitele, személyi kölcsöne, folyószámlája. Ez is mutatja a win-win helyzetet, mivel a Fundamenta a tulajdonosváltással egy széles termékpalettához jutott hozzá, és tudja azt az ügyfelek számára közvetlen módon eljuttatni. A Fundamenta független pénzügyi közvetítőként korábban is értékesített banki termékeket az értékesítési partnereinek, de ez a paletta lényegesen kiszélesedett a tulajdonosváltással.

Mik ezek a termékek?

Leginkább lakossági banki termékekről beszélhetünk, illetve most dolgozunk egy olyan közös otthonteremtési ökoszisztémán, ami révén – anélkül, hogy ma még részletekbe mehetnék – megkerülhetetlen lesz a Bankcsoport a lakhatási piacon. Csak példaként: a Banknak nem volt ingatlanközvetítő üzletága, viszont nekünk itt van az éppen idén ötéves Fundamenta Ingatlan, tehát olyan lehetőséget kínálunk az ügyfeleknek, hogy egy kézből tudjanak minden igényükhöz terméket és szolgáltatást találni.

A lakhatási válságnak megoldását ezzel is segítenék?

Természetesen, és a friss jogszabályi környezetben az eddigieknél is eredményesebben.

Új lehetőségek

A közelmúltban hatályba is lépett a lakás-takarékpénztári törvénynek egy több módosítást is tartalmazó csomagja. Ez újabb felhasználási lehetőségeket kínál a szerződőknek. Mik ezek az új lehetőségek, milyen előnyökkel járnak?

Három ponton változott a jogszabály, az első és ebből a szempontból rövid távon talán a legérdekesebb az ügyfelek számára, hogy már üdülőkre is fel lehet használni a lakásszámlán levő összeget. A korábbi években erre nem volt lehetőség, viszont tulajdonképpen az indulástól kezdődően igényként jelentkezett, amely igény akkor vált sokkal erősebbé, amikor a covid időszakában nagyon sokan költöztek vidéki, például Balaton környéki településeken lévő olyan házakba, amelyeket alapvetően nyaralóként használtak. Abban a pillanatban viszont, amikor életvitelszerűen költözik oda az ember, óhatatlanul mások lesznek az igényei. November eleje óta akár a korábbi, akár az új ügyfelek már fel tudják használni a lakás-takarékpénztári megtakarításaikat, hiteleiket a nyaralókkal kapcsolatos lakáscélokra is. Természetesen ez az ingatlanközvetítés számára is bővülő feladatokat és lehetőségeket hoz magával. A másik jelentős változás a minimális megtakarítási idő csökkenéséről szól. Korábban 4 év volt a legrövidebb megtakarítási idő. Ez csökkent november elejétől, így kevesebb ideig is elég takarékoskodni ahhoz, hogy az ügyfél fel tudja használni a lakásszámláját. Ez nagyobb rugalmasságot jelent a termékfejlesztésben, ami természetesen kiszélesíti az ügyféligényekre nyújtható megoldások körét. A változások harmadik pontja pedig az önkormányzati, egyházi, alapítványi és egyesületi tulajdonban lévő vagy ilyen tulajdonba kerülő ingatlanoknak a felújítása azzal a kiegészítéssel, hogy ennek a négy körnek a munkavállalóit kedvezményezettként kell megjelölni. Ez a módosítás hozzájárulhat ezen ingatlanok állagmegóvásához, ami financiális okoknál fogva az elmúlt években elmaradt. Mondanom sem kell, hogy ennek is van pozitív lakhatási vetülete.

Három ponton is változott a jogszabály

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Egy fundamentás lakás-előtakarékossági szerződésnél mekkora összegről lehet beszélni? Ha valaki elkezd megtakarítani, és ki szeretné használni a lehetőségeket, mekkora összeg jöhet össze megtakarítások révén, és mekkora lehet az, amit kedvezményes hitelként utána felvehet?

Ez termékfüggő kérdés, általában a szerződéses összeg 40 százaléka betét, 60 százaléka hitel. 30 millió forint környékén vannak az átlagos szerződéseink, de akár 50 millió forintos számlát is lehet nálunk nyitni, sőt akár több számlát is, ami már akkora összeget jelent, hogy akár Budapesten is lehet lakást vásárolni belőle.

2018-ban a kormányzat megszüntette a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatását. Most az új konstrukciók úgy néznek ki minden lakás-takarékpénztárnál, így Önöknél is, hogy saját forrásból kamatbónusszal egészítik ki az ügyfelek megtakarításait. Ez milyen kondíciókat jelent Önöknél?

A hazai piacon a Fundamentának a legszélesebb a termékpalettája, a különböző célcsoportokban különböző termékeket kínálunk. Van, aki kezdetben csak megtakarítani szeretne, mert még nincs konkrét lakáscélja és van, aki a hitelt is fel kívánja venni. Külön termékeink vannak a kisgyerekes családoknak, széleskörű lakhatásfinanszírozási megoldást kínálva. Én nem tudok olyan ügyfélről, aki ne találná meg a megoldást a Fundamentánál.

A hazai piacon a Fundamentának a legszélesebb a termékpalettája

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Lakáshiteleiknek milyen feltételei vannak?

Három lehetősége van az ügyfeleknek a hitel felvételére: azonnali áthidaló kölcsönt nyújtunk tulajdonképpen a szerződéskötés pillanatában, áthidaló kölcsönt nyújtunk 2 év megtakarítási idő eltelte után, illetve minimum 4 eltelt megtakarítási év után lakáskölcsönt. A legkedvezőbb kamata nyilvánvalóan a lakáskölcsönnek van, mert ahhoz takarékoskodik legtovább az ügyfél. Az áthidaló kölcsönnek ennél magasabb a kamata, az azonnali áthidaló kölcsönnek pedig közel piaci kamata van.

Képzés és karrier

Érintőlegesen szóba került már a Személyi Bankáraik hálózata. Ők az Önök alkalmazottai vagy szerződéses külső partnerek?

Pénzügyi közvetítőink nem alkalmazottak, általában egyéni vagy társas vállalkozóként dolgoznak velünk. Az a nagy különbség egy hagyományosan működő értékesítési hálózathoz képest, hogy ők kizárólagosan a Fundamentának dolgoznak, tehát csak azokat a termékeket értékesítik, amelyek a Fundamenta portfóliójának részét képezik és ez ma már az MBH Bank termékeire is vonatkozik. Személyi Bankáraink az egyik legszélesebb pénzügyi termék portfólióból tudnak válogatni az ügyféligényeknek megfelelően. A tények azt mutatják, hogy jól működik a rendszer, mivel az ország legnagyobb pénzügyi közvetítő hálózatát építettük fel az elmúlt években. Motiváltak a kollégák, egy folyamatosan bővülő hálózattal dolgozunk.

Külső szemlélőként megkerülhetetlen a kérdés: miután Személyi Bankáraik nem az alkalmazottaik, mennyire képzettek az Önök termékpalettáját illetően? Tartanak-e nekik folyamatos képzéseket, hogy ezzel is biztosítsák azt, hogy a velük kapcsolatban álló ügyfeleik valóban jó terméket kapnak?

Sőt, odáig megyünk, hogy külön Fundamenta Akadémia nevű akkreditált felnőttképzési intézményt építettünk fel pont azért, hogy tanácsadóink a legmagasabb minőséget tudják biztosítani az ügyfeleinknek. Az elmúlt évben pedig elindítottuk a Financium Pénzügyi Campus nevű intézményt is. Itt az országban egyedülállóan olyan képzést adunk a jelentkezőknek, amellyel vagyontervezési specialistákká tudnak válni, amit aztán a Fundamentánál, de akár a piacon bárhol tudnak hasznosítani.

Tanácsadóink a legmagasabb minőséget tudják biztosítani az ügyfeleinknek

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Ön szerint miért legyen valaki Személyi Bankár?

Nyugodtan mondhatom, hogy a foglalkoztatási paletta szinte 100 százalékát lefedjük abból a szempontból, hogy aki korábban valamilyen munkahelyen vagy éppen vállalkozásban dolgozott, és úgy érzi, hogy abban már nem motivált, valami újat szeretne csinálni, új karriert szeretne építeni, akkor a Fundamenta Személyi Bankár szervezete a legjobb hely számára. Sokféle végzettségű Személyi Bankárral dolgozunk, tulajdonképpen a munkaerőpiac teljes spektrumából érkeznek hozzánk munkatársak. Az viszont valamennyiükben közös, hogy nyitottak az új ismeretek elsajátítására, és tudják, hogy csak hiteles szakmaisággal lehet kiérdemelni az ügyfelek bizalmát. Kollégáim több mint 60 százaléka diplomásként érkezik a Fundamentához, nagyon magas a végzettségi rátánk. Az egyedülálló karrierrendszerünknek köszönhetően aki belép hozzánk, az – nyugodtan mondhatom – mind a munka minőségében, mind anyagilag megtalálja a számítását. A Személyi Bankár szervezet szlogenje szerint „légy sikeres egy vezető cégben” – mindenkit várunk, aki sikerre vágyik.

És milyen karrierlehetőségek vannak? Van-e mód előrelépésre, ami motiválhatja azt, aki ezt az interjút olvassa?

Mi természetesen a termékeink, szolgáltatásaink értékesítéséből élünk, Személyi Bankárainknál a karrierrendszer a minőségi értékesítési teljesítményre épül. Tehát minél felkészültebb, ügyesebb és szorgalmasabb az ember, annál több ügyfél jogos bizalmát érdemelheti ki, és annál gyorsabban tud haladni a karrierlétrán. Különböző szintű elismeréseink vannak, izgalmas utazásokat szervezünk, és olyan motivációs elemek is felbukkannak a rendszerben, amit hagyományosan, alkalmazottként nem tud megkapni az ember egy munkahelyen. Tehát mindenképpen kuriózum a mi Személyi Bankár világunk. És ha az imént arra utaltam, hogy nehezen képzelhető el olyan ügyfél, aki otthonteremtési igényeihez ne találna támogató eszközt a Fundamentánál, akkor azt is el kell mondanom, hogy nem ismerek emberközelibb szervezetet a Személyi Bankár hálózatunknál. Javaslom mindenkinek, próbálja ki.