Végrehajtás indult a TV2 Csoport ellen

A legfrissebb cégközlöny szerint egy közjegyző, dr. Bereczki Zsigmond végrehajtást rendelt el a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben, amelyet a cégbíróság szeptember 27-én rendelt el. Mivel a közjegyzőre titoktartási kötelezettség vonatkozik, írásban megkérdeztük a TV2 Zrt.-t, valamint az abban minősített többségi befolyással rendelkező BusinessHelp Szervező, Tervező és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjét, Fári Ádámot, hogy miért indulhatott a végrehajtási eljárás.

Választ eddig nem kaptunk – természetesen amint az megérkezik, közöljük. Az ügyirat szám alapján csak az biztos, hogy a közvetve – a BusinessHelpet birtokló Abraham Goldman Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. egyik, Gál Miklós Opus Global-vezérigazgató és két kft. melletti részvényeseként – Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója által tulajdonolt TV2 Zrt.-vel szemben egy fizetési meghagyás emelkedett jogerőre, s ennek végrehajtását kérte a közjegyző.

Általánosságban annyit lehet tudni, hogy a fizetési meghagyás a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, ami a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Ha ugyanis valakinek tartoznak, ezáltal akár néhány héten belül a pénzéhez juthat, nem kell egy hosszas bírósági procedúrába vágnia ahhoz, hogy visszakapja a jussát. Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri, vagy arról nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében.

A hatályos jogszabályok alapján még arra lehet következtetni, hogy a TV2-vel szembeni ominózus követelés nem haladhatja meg a hárommillió forintot, ez alatt kötelező ugyanis kezdeményezni fizetési meghagyást, bírósági eljárás indítása helyett. Feltétel még, hogy a fizetési meghagyás pénz fizetésére irányuljon és lejárt legyen. A fizetési meghagyás végrehajtását egyébként nem muszáj a teljes összegre kérni, annál kevesebbre is lehet, mint amennyire jogerőre emelkedett.

A tavaly kezdeményezett közel félmillió fizetési meghagyásos eljárás túlnyomó többségét cégek kezdeményezték – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából. Rendkívül gyakori, hogy rendezetlen parkolási bírságok miatt indítanak egy olyan nagyobb cég, mint a TV2 ellen fizetési meghagyást, e társaságok ugyanis sokszor hajlamosak elfeledkezni e tartozások határidőre történő kiegyenlítéséről.

Előfordulhat, hogy a szóban forgó esetben is a TV2 Média Csoport tulajdonában lévő autóra kiszabott és nem rendezett parkolási bírságról van szó. Mint ahogy az is, hogy tartozását a szeptember 27-e óta már rendezte, csak ennek ténye még a mai napig nem jelent meg a cégnyilvántartásban. Márcsak azért is, mert ez a hárommillió alatti tétel vélhetően nem rendítené meg a TV2 Média Csoportot, hiszen például a 2018-as üzleti évét 39,1 milliárd forintos nettó árbevétel mellett közel 1,7 milliárdos adózott nyereséggel zárta.