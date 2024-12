Verhetetlennek tűnik a Temu és a Shein

Az Omnisend marketingcég is készített egy felmérést. Az ezer főt megszólító vizsgálat szerint az amerikai vásárlók 36 százaléka keres alacsony árú termékeket a kínai online piactereken. Ezen belül az ezredforduló előtti utolsó évek és 2010 között született Z generáció tagjainak 48 százaléka él ezzel a lehetőséggel. Az Egyesült Államok fogyasztói körében a Temu a legnépszerűbb, amelyen a felmérés válaszadónak 23 százaléka vásárol. A második helyen a Shein áll 18,3 százalékkal, a harmadikon a TikTok Shop 11,9 százalékkal, a negyediken az AliExpress 7,3 százalékkal. Ez a választásuk érdekes ellentmondást takar.

Kapcsolódó cikk Össztűz alatt a Temu: a GVH is megszólalt A kínai piactér kereskedelmi gyakorlatának változnia kell.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!