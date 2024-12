Miért nem lehet kapni kacsát, libát, vagy csak méregdrágán? Íme a válasz

A liba sem olcsó. Internetes piaci portyánkon egy kiló hízott libamájat 23 ezer forintért, mellfilét nyolcezerért, combot hatezerért, liba szárnytőt potom másfélezerért, de libanyakat 1300 forint alatt is találtunk.

És amiből kevés van, az meg is drágul. Így ma már egy 2,5 kilós fagyasztott grillezni való kacsáért kilogrammonként a kétezer, ugyanennyi kacsacombért a 3300-4300, kacsamellért a 8000-9000, egy kiló libamájért a 16 500-20 000 forintos ár már jónak számít. A csillagászati bolti árához képest csábító az egyik közösségi oldalon hirdetett Pest vármegyei ajánlat, amely négykilós hízott kacsát darabonként 12 ezer forintért kínál belsőséggel és konyhakészen.

Bár pulykából is kisebb volt a kínálat a szokásosnál a járvány miatt, azért nem volt súlyos a hiány, mert a tartása nem koncentrálódik olyan mértékben a Duna-Tisza közére, mint a kacsáé és a libáé.

Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke is megerősítette lapunknak, hogy az ősszel nagyon széleskörű volt a madárinfluenza-járvány. Az állategészségügyi hatóság ezért nemcsak a fertőzött állományok megsemmisítését rendelte el, a megüresedett állattartó telepeket sem engedte újratelepíteni. „ Az idén a szokásosnál korábban, már októberben kitört a járvány” – idézi fel Csorbai Attila. A vadmadarak vonulási útvonala mentén egymás után észlelték a fertőzést a szokásos körzetekben: főleg a Duna-Tisza közén, Bács-Kiskun vármegyében. Ebben a térségben termelik a hazai hízott liba-, kacsamáj 75 százalékát és állítják elő a víziszárnyasok kétharmadát. „ Az ősszel ez a terület volt a H5N1 fertőzéssel a leginkább érintett, itt továbbra is tilos betelepíteni az állományokat” – magyarázza a terméktanács elnöke az ünnepek előtti kacsa-, libahiányt. Arra számít, ha nem történik újabb kitörés, január közepén fogják az állategészségügyi korlátozásokat feloldani.

Komárom-Esztergom és Békés vármegyében is kimutatták a vírust.

Miután szeptember végén Hajdú-Bihar és Fejér vármegyében elhullott nyári ludakból kimutatták, október 15-én már arról számolt be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy két újabb vármegyében jelent meg a madárinfluenza. A Fejér vármegyei Mezőfalván és a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúnánáson is azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát a Nébih laboratóriuma. A 17 ezer állatot számláló májhasznú kacsatelepen az idegrendszeri tünetek, a takarmány- és vízfogyasztás csökkenése, valamint a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A 23 570 példányt tartó tenyészkacsa telepen a takarmány- és vízfogyasztás, illetve a tojástermelés csökkenése miatt gyanakodtak a betegségre. Azóta Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyétől kezdve békésen át Hajdú-Biharig jelen van a fertőzés, csak elvétve találni olyan vármegyét, amelyet elkerült a H5N1.

