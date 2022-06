A háború után is együtt kell élnünk a magas nyersanyagárakkal? – Podcast

A nyersanyagok drágulása egyáltalán nem újkeletű dolog, nem az orosz invázió okozza, az csak egy amúgy is meglévő trendre erősített rá. Következésképpen sem a nyersanyagok drágulása, sem a részben ennek következtében jelentkező infláció nem fog megszűnni azzal, ha majd a felek békét kötnek. Még csak nem is a Covid idézte elő ezt a folyamatot, Bár az is jelentős mértékben hozzájárult.

Egyre több szakértő veti fel azt a kérdést, hogy egy úgynevezett árupiaci szuperciklus közepén vagyunk-e, amelynek felívelő szakasza sok évig, akár több mint egy évtizedig is tarthat.

Ennek az árupiaci szuperciklusnak a magyarázata egy olyan globális problémában keresendő, amely nem oldható meg egyik napról a másikra, de még egyik évről a másikra sem. Ez pedig az, hogy a nyersanyagpiaci kínálat, vagyis a bányászat és egyéb kitermelés csak nagyon lassan, évek vagy akár több mint egy fél évtized alatt képes alkalmazkodni a kereslethez. A kereslet viszont, amint már láthattuk, nagyon gyorsan meg tud ugrani, vagy össze tud esni, akár hetek vagy hónapok alatt is.

Ebből a súlyos egyensúlytalanságból alakultak ki már a múltban is a sok évig emelkedő árfolyamok vagy egyenesen árrobbanások, gondoljunk csak a hetvenes évek olajárrobbanására. Emiatt gondolják azt sokan, hogy a neheze még hátravan, és a következő évek egyik legfontosabb befektetési sztorija, ha nem a legfontosabb, a nyersanyagpiaci áremelkedés lesz.

