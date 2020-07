A Matyódesign is alaposan megszenvedte a koronavírus-járványt - videóinterjú Váczi Rozival

Számolatlanul ömlenek a forint százmilliók, milliárdok a barátinak számító turisztikai vállalkozásokhoz, közben úgy tűnik, hogy az önerőből létrejött hasonló, de kevésbé nagy cégek mindenfajta támogatás és állami segítség nélkül kénytelenek átvészelni a koronavírus járvány okozta kényszerű leállást, bevételkiesést. A Matyódesign példáján mutatjuk be, milyen hatással van a járvány egy kis, turizmussal is foglalkozó vállalkozásra.

