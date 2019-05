Akár egy órán belül is szerezhetünk pénzügyi segítséget

A személyi kölcsönök piaca is tartja az iramot a digitális fejlődéssel. Ma már nagyon kényelmesen tudunk például hitelt igényelni. De vajon mennyi időbe telik, mire a számlánkon lesz a pénz?

Hitelfelvételnél legtöbbször azt tanácsolják a szakértők, hogy döntsünk a hiteldíjmutató, a teljes visszafizetendő összeg, vagy a családi kassza számára vállalható törlesztőrészlet nagysága alapján. De mi a helyzet, ha a legfontosabb tényező az idő? Bármikor felmerülhet egy hirtelen érkező kiadás: orvosi költségek, tönkrement munkaeszköz, autó javítása, és még sorolhatnánk. Megtakarítás nélkül ilyenkor a barátokra, családra lehet támaszkodni, de ha ők sem tudnak segíteni, sokaknál egy személyi kölcsön jön szóba.

Persze legtöbbünknek ilyenkor a szokásos menet jut az eszébe: bankfiókba be, idegőrlő várakozás, sorrakerülés, igénylés leadása (szerencsés esetben nálunk van minden szükséges dokumentum) és malmozás a bank döntéséig, ami több napot is igénybe vehet. De vajon melyik a leggyorsabb személyi kölcsön? Ennek jártunk utána a szemelyi-kolcson.hu sergítségével.

Van, ami nem változik

A fent leírt szcenárió ma már szinte elképzelhetetlen a hitelszakértők szerint. Egy kis felkészüléssel a kereskedelmi bankok elsöprő többsége már egy, legfeljebb két napon belül elbírálja a hitelkérelmünket, amelyhez a személyazonosító dokumentumokon kívül alapesetben jövedelemigazolást kell még csatolnunk.

Aki a hagyományos utat követné, bemehet a bankfiókba és ott kezdheti meg az igénylés folyamatát: az adatok és dokumentumok leadása után egy gyors ellenőrzés történik a háttérben. A bank megvizsgálja, hogy szereplünk-e a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) és kiszámolja, hogy jövedelmünk alapján mekkora hitelösszeget és milyen feltételekkel vehetünk fel.

Az igénylést persze nem kell feltétlenül a bankfiókban megkezdeni: az adatfelvétel megtörténhet telefonon is. A bankot hívhatjuk, vagy weboldalon keresztül kérhetünk visszahívást is, a szerződéskötés azonban a legtöbb banknál személyesen történik. Intézhetjük postán vagy bemehetünk a fiókba.

Így vagy úgy, de érezhető, hogy ezek a folyamatok azért több órát vesznek igénybe, hiszen a fiókba be kell menni akár többször is, vagy meg kell várnunk a futárt, postát. Sőt, ha a banki munkanap végén, vagy a hétvége előtt akarunk hitelt felvenni, amikor a háttérrendszerek nem érhetők el, akár több nappal is elhúzódhat a bírálat.

Ugyanez igaz a folyósításra is: pozitív elbírálás esetén ehhez is időre van szükség. A szemelyi-kolcson.hu átfogó vizsgálata szerint a pénzintézetek több mint fele kínál 24 órán belüli folyósítást sikeres elbírálás esetén, a leghosszabb pedig 5 napon belüli folyósítás, ha minden rendben megy az igényléssel.

Online a leggyorsabb

Szerencsére ma már több pénzintézet is kínál teljesen online hitelfelvételt, ami a legjobban jöhet, ha tényleg sürgősen pénzre van szükség. Jelenleg a CIB Bank, a K&H Bank, az OTP Bank és a Cofidis nyújt ilyen hitelt, amelynek igénylését akár otthonról el is indíthatjuk és még ott a gép előtt ülve le is zárhatunk.

Ehhez valamilyen internetelérésre és videóchates beszélgetésre képes eszközre van szükség, ugyanis az adategyeztetéshez bevett módszer az ügyintézővel történő videóbeszélgetés. Egyszerűbb a helyzet, ha a bank ügyfelei vagyunk már, ilyenkor ugyanis erre sincs feltétlenül szükség, és például a CIB mobilalkalmazásában 7 perc alatt tudunk így hitelt igényelni.

A folyamat általában a következőképpen zajlik:

A hitelintézet weboldalán vagy alkalmazásában elindítjuk az igénylést.

Kiválasztjuk, hogy mekkora összegre van szükségünk és mekkora futamidőre vennénk fel a hitelt. Van, ahol már ekkor pontosan láthatjuk, hogyan alakul majd a visszafizetés és milyen kamatkedvezményekre vagyunk jogosultak a megadott jövedelmünk alapján.

Előkészítjük a dokumentumokat, ellenőrizzük a videóbeszélgetéshez az eszközt.

Megtörténik az adategyeztetés az ügyintézővel.

Eközben a háttérben a banki algoritmusok megvizsgálják a jövedelmünk és azt, hogy fent vagyunk-e a KHR-en.

A sikeres adategyeztetés után a szükséges tájékoztatók elfogadása következik.

Az igénylés véglegesítése pedig elektronikus aláírással történik.

Online hiteligénylés esetén a folyósítás akár 2 órán belül is megvan, így mindenképpen ez a megoldás a leggyorsabb, ha pénzre van szükségünk. Természetesen ahogy a többi esetben is, ez csak akkor igaz, ha banki munkanapon igénylünk és a háttérrendszerek elérhetők.

Ha rövid futamidővel (1-3 hónap) is fel tudunk venni hitelt, legfeljebb 300 000 forintig igényelhetünk gyorskölcsönt is: egyes szolgáltatóknál 1 órán belüli folyósítást ígérnek felár ellenében.

Persze az online igénylésnek is vannak hátrányai: csak kisebb, legfeljebb 3 millió forintos hitelösszeget tudunk egyelőre így felvenni, ami persze a jövőben változhat az ügyféligények alapján.

Ahogy mindig, úgy ilyenkor is érdemes az igénylés előtt néhány percet szánni a termékek összehasonlítására, hiszen hiába lehet gyorsan igényelni a kölcsönt, ha aztán egy vagyonba kerül a visszafizetés. A kalkuláció gyors és ingyen van, érdemes kihasználni, hogy a lehető legjobb hitelt vehessük fel céljainkhoz.