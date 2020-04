Az extrém kilengések miatt változtatnak a Wall Streeten

Az utóbbi hónapokban a tőzsdei árfolyamok kilengése erőteljes lett, ami a New York-i tőzsde vezetőit a szabályok finomítására ösztönözte.

A megnövekedett volatilitás miatt a New York Stock Exchange (NYSE) vezetői módosítanak az eddigi szabályokon, és az extrém árfolyamváltozások esetén új limiteket vezetnek be a kereskedés átmeneti felfüggesztésére. Március folyamán hosszú idő után többször is előfordult, hogy olyan mértékű volt az indexek elmozdulása, hogy 15 perces kereskedési szünetet kellett elrendelni.

Az új szabályok szerint három limitértéket vezetnek be az S&P 500-as indexnél a kereskedés felfüggesztésére. Az első szint 7 százalékos elmozdulás esetén lép életbe, és ekkor jön az első kényszerpihenő. A következő 13 százalék esetén lép életbe, majd 20 százalékos emelkedés vagy zuhanás esetén jön a harmadik kényszerpihenő.

Ezeket az átmeneti felfüggesztéseket alaphelyzetben azért találták ki, hogy a nagymértékű elmozdulások esetén a befektetők szélesebb rétegéhez eljuthassanak az információk, és kis időt adjanak, hogy mindenki átgondolja a döntéseit. Az elmúlt évtizedben ez azzal egészül ki, hogy a kereskedés egy jelentős hányada programozott módon, számítógépek algoritmusai alapján zajlik. A fundamentális és technikai szempontokat figyelembe véve a gépek döntenek arról, hogy hol vegyenek vagy adjanak, ez viszont már okozott korábban indokolatlan kilengést, erre vezetik vissza a szakértők azokat a flash crashnak nevezett hirtelen tőzsdei zuhanásokat, amelyek közül a 2010-es a leghíresebb. Sok program ugyanis trendkövetére van optimalizálva, és ha az indexek egy meghatározott irányba elindulnak, azt egyes esetekben a gépek nagyon fel tudják erősíteni.

A tőzsdéken a kereskedés felfüggesztése így abban is segít, hogy azokat a trendeket, amelyeket a programozott kereskedésben megállítsák, ilyenkor arra is van egy kis idő, hogy számítógépek "megbolondulása" esetén korrigálják a problémákat.