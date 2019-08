Az OTP ingatlanalapja megvásárolhatja a Roosevelt Irodaházat

A GVH-nak az OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. jelentette ingatlanalapja vételi szándékát. Nevezetesen, hogy a HR GLL Roosevelt Kft.-től meg kívánja vásárolni a budapesti, V. kerületi Széchenyi István téren lévő, összesen 4755 négyzetméteres Roosevelt Irodaházat, miután annak bérbeadottságát kimagaslónak tekinti. (Azzal kapcsolatban, hogy miért volt szükséges a Versenyhivatal engedélye, megkerestük az OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelőt, amint választ kapunk, azt közöljük.)

A Roosevelt Irodaház a Széchenyi téren. Fotó: irodahaz.info A Roosevelt Irodaház a Széchenyi téren. Fotó: irodahaz.info

Az eladó

A nyilvánosan elérhető céginformációk szerint az eladó, a HR GLL Roosevelt Kft. 2013 februárjában alakult, 500 ezer forintos törzstőkével, amelynek mértéke többször is megváltozott, idén június 6. óta 8,6 millió forint. A kft-t a németországi Münchenben bejegyzett HR GLL Central Europe GmbH & Co. alapította, s az üzletrészre a bécsi UniCredit Bank Austria AG-nek jegyeztetett be jelzálogjogot a kft-nek nyújtott 30 millió eurós hitel fedezeteként. E hiteltartozás tavaly év végén valamivel több mint 9,6 milliárd forintot tett ki, s a kft hosszú lejáratúként tartotta nyilván – derül ki a 2018-as éves beszámolójából. A HR GLL összes kötelezettségei 2018 végén meghaladták a 11 milliárd forintot, ebből 10,5 milliárd volt hosszú lejáratú. A kft. a tavalyi évét közel 612 millió forintos nyereséggel zárta, szemben az egy évvel korábbi 116 milliós veszteséggel, saját tőkéje 2018 végén 19,2 milliárdra rúgott.

A vevő

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértéke (vagyona) július 31-én 419 milliárd forintot tett ki – derül ki az alap legutóbbi, július havi beszámolójából. Ennek 60 százaléka volt ingatlanokban, csaknem 22 százaléka értékpapírokban, közel 19 százaléka pedig bankbetétben. Az ingatlanok többsége, közel 56 százaléka iroda, 28,4 százaléka kereskedelmi, 8,3 százaléka logisztikai, 1,9 százaléka fejlesztés alatt álló, 0,6 százaléka ipari ingatlan, míg a lakások aránya nem éri el a 0,2 százalékot. Ezek mellett az ingatlanbefektetések csaknem 5 százaléka telek.

Az alap a 2002. decemberi indulásától számítva 4,98 százalékos évesített hozamot ért el, az idén júliusit megelőző egy évben elért évesített hozama azonban csak 1,9 százalék volt.

A mostanihoz hasonló jelentős tranzakcióból már többet is lebonyolított az OTP Ingatlanbefektetési Alap. 2017 nyarán a West End Business Center irodaházat vette meg, tavaly augusztusban pedig a MOM Parkot.

Az ingatlan

A Roosevelt Irodaházat 1980-ban adták át, színe alapján hamar megkapta a Spenótház gúnynevet. Ez volt az első légkondicionált épület Magyarországon, mely létrehozása során használtak először Magyarországon addig ismeretlen kontsrukciós és gépészeti megoldásokat, mint például teljes egészében acélzsaluzatot és gombafödémet. Eredetileg három nagy állami külkereskedelmi vállalat – a Medimpex, a Nikex és a Tanimpex – közös székháza lett volna, de 1980-ban úgy döntöttek, hogy az épületbe nem vállalatok, hanem három állami szerv költözhet be, az Országos Tervhivatal, a Munkaügyi Minisztérium és az Országos Anyag- és Árhivatal. A Tervhivatal 1990-es megszűnése után a Spenótház előbb a munkaügyi és a pénzügyi tárca tulajdonába került, 1996-ban pedig az Állami Privatizációs Rt.-ébe, amely azt bajor befektetőknek értékesítette. A kinézete, a városképből való kilógása miatt folyamatosan kritizált irodaház átalakításáról 2001-ben született döntés, s az épület 2006-ban nyerte el a mai formáját.