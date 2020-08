Kiderült, hogy van, amiben Soros György egyetért Orbán Viktorral

Ma 90 éves Soros György - a Népszavában megjelent interjúban az EU belső és külső ellenségeiről és a polkorrektségről is beszélt, amről egyébként nagyjából ugyanazt vallja, mint Orbán Viktor.

Az EU rosszabb helyzetben van még Trump Amerikájánál is

Soros György azt mondta a Népszavában megjelent interjúban a mostani járvány-helyzetről: válság van, amely élete során a legsúlyosabb krízisnek tekinthető a II. világháború óta. Úgy látja, Európa sérülékenyebb helyzetben van, mint az Egyesült Államok - ahol ugyan egy "pökhendi szélhámos", Donald Trump meg tudta nyerni a választást, de az USA-ban a fékek és ellensúlyok rendszerének, valamint a kialakított szabályoknak nagy hagyományuk van. Az Európai Unió viszont nem kész formáció, és sok ellensége van mind belülről, mind kívülről.

Belső ellenségek Magyarországtól Olaszországon át a Fukar Ötökig

A belső ellenségeket illetően Lengyelországot és Magyarországot említette, ahol az EU értékeit ellenző erők kerültek hatalomra, de a legjobban Olaszország miatt aggódik, ahol Európa támogatóinak aránya csökken, és az eurózónában való maradás támogatottsága is visszaesett.

MTI fotó: Mohai Balázs MTI fotó: Mohai Balázs

Soros szerint a 750 milliárd eurós újjáépítési alap nagyon pozitív lépés, de az úgynevezett Fukar Ötök (Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia és Finnország) miatt nem lett eléggé hatékony. Soros újra kiállt az örökkötvények mellett - ezek esetében a tőkeösszeget sosem kell visszafizetni, csak az éves kamatot kell törleszteni. Egyszázalékos kamatot feltételezve egy 1000 milliárd eurós kötvény évente 10 milliárd eurós törlesztési terhet jelentene - az 1000 milliárd eurós forrás azonnal elérhető lenne, de a kamatot idővel kell megfizetni, és minél több idő telik el, annál kisebb lesz a diszkontált jelenlegi értéke. Az EU azonban nem rendelkezik elégséges adóztatási hatáskörrel ahhoz, hogy a kötvény megvásárlóit biztosítsa: képes lesz a kamatokat megfizetni. Ez a Fukar Ötök miatt nem is fog megváltozni.

Már nem Oroszország a legnagyobb külső ellenség

Az EU külső ellenségeinek közös jellemzője, hogy ellenzik a nyílt társadalom eszméjét - mondja Soros György. Egykor Oroszország volt a legnagyobb ellenség, de mostanra Kína jóval nagyobb fenyegetést jelent. Vezető szerepet tölt be ugyanis a mesterséges intelligencia terén, amely az ellenőrzés eszközeit hozza létre. Ezért jelent a koronavírus is veszélyt a nyílt társadalmara Soros szerint: a megfigyelésre előállított mesterséges intelligencia-eszközök valóban hasznosak a vírus megfékezésében, ezér még a nyílt társadalmakban is elfogadhatóbbá váltak.

Soros nem szereti a politikai korrektséget

Soros a Black Lives Matter mozgalmak kapcsán elmondta: túlzásnak tartja a mostani folyamatokat; az egyetemeken is a politikai korrektség kérdése túlzott szerepet kap.

"A nyílt társadalmak támogatójaként a politikai korrektséget politikailag inkorrektnek tartom. Sosem szabadna elfelejtenünk, hogy a különböző nézetek pluralitása lényeges eleme a nyílt társadalmaknak"

- mondta Soros György a Népszavának. Ebben egyébként érdekes mód egyetértenek Orbán Viktorral: a magyar miniszterelnök már 2016-ban arról beszélt, hogy "a PC a szellemi elnyomás legelnyomóbb eszköze".

Ki az a Soros György?

Multimilliárdos, aki lehetőségeihez képest szerényen él. Pengeeszű spekuláns. Örökös vitatkozó, aki mindenkinek ellentmond. Különc. Sztárbefektető. Ellentmondásos, megosztó ember. Világmegváltó küldetéstudattal bíró filantróp. Félelmetes tőzsdecápa - a többi közt ezekkel a jelzőkkel illette nemrég egy átfogó portré a most 90 éves magyar származású milliárdost - itt olvashatja összefoglalónkat >>