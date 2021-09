Nem az elmúlt tíz év átigazolásaiból gazdagodtak meg a magyar focicsapatok

A nemzetközi átigazolások egyszerre reflektorfényben levő és homályba burkolózó jelenségei a labdarúgásnak. A játékosmozgások a nyári uborkaszezon egyik fő témáját adják, a sztárigazolások média- és közösségimédia-őrületet szabadítanak el, számok röpködnek mindenfelé átigazolási díjakról, bónuszokról, fizetésekről. Ugyanakkor az átigazolási transzparencia minimális a közönség felé: a legtöbb transzfernél hivatalosan sosem tudjuk meg a kivásárlási árat, a játékosfizetések a világ nagy részén tabunak minősülnek.

A hivatalos adatok a FIFA Transfer Matching System (TMS) névre keresztelt átigazolási rendszerében vannak. A szövetség 2009-ben vezette be a rendszert, 2010. október 1. óta kötelezővé tette a TMS használatát a nemzetközi átigazolásokban. Kétféle rendszer működik: a nemzetközi transzfereket az ITMS, a nemzeti szövetségen belüli klubváltásokat a DTMS segíti. A Magyar Labdarúgó-szövetség Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata kimondja: a TMS használata nagypályás (amatőr és hivatásos, férfi és női) labdarúgó nemzetközi átigazolása esetén kötelező, kortól függetlenül. A kluboknak TMS-menedzsert kell kijelölniük, de szövetségi TMS-menedzserek is működnek. A rendszerben mennek végbe az átigazolások, de a fizetéseket is itt kell rögzíteni, számos egyéb adminisztratív kötelezettség mellett. Az adatok bizalmas volta miatt a TMS-menedzserek a FIFA által kiadott titoktartási nyilatkozat aláírása után dolgozhatnak csak a rendszerben.

A FIFA az évtizedet áttekintő riport kiadásával ugyan csak minimálisan lebbentette fel a fátylat, ám így is ritka betekintést adott a „hivatalos” számok világába.

Magyar klubok: szerény pluszban

A nemzetközi szövetség a kiadványban a 2011. január 1. és 2020. december 31. között végbement átigazolásokat vizsgálta a férfi profi futballisták között, az adatokat 2021 májusában összesítették. Az „átigazolások” ernyője alatt az átigazolási díj megfizetése mellett végbemenő klubváltások, a szabadügynökök klubváltásai, a kölcsönök, valamint a kölcsön utáni kivásárlások egyaránt szerepelnek.