Olcsón megvehette volna a Teslát, de nemet mondott az Apple főnöke

Az elmúlt napok egyik érdekes híre volt, hogy a Reuters információi szerint pár éven belül saját autóval lépne a piacra az Apple. Az elektromos járművük egyik innovatív eleme a saját tervezésű akkumulátor lenne, amely abból a szempontból forradalminak számítana, hogy a pletykák szerint lítium-vasfoszfát (LFP) technológiát alkalmaznának, amely nemcsak olcsóbb lenne, de nagyobb hatótávolságot is lehetne vele megtenni.

Az Apple is megszenved az autófejlesztéssel

Az Apple egyébként még 2014-ben indította el a Titán néven futó projektjét, aminek keretében saját autómodellt hoznának létre. Más kérdés, hogy a terveket nem igazán sikerült eddig tartani, a projekt finoman szólva sem zökkenőmentes. Emiatt korábban az is felmerült, hogy leegyszerűsítik csupán egy autóvezérlő szoftver létrehozására a fejlesztést. Két éve azonban a projekt új lendületet vett, amikor visszatért a vállalathoz Doug Field, aki átvette a fejlesztések irányítását. A szakértő nem csak azért volt optimális választás, mert ismeri az Apple-t, hanem azért is, mert a Tesla kedvéért hagyta el a céget és az elektromos autógyártás úttörőjénél komoly tapasztalatokra tett szert.

Doug Field elcsábítását nagyon zokonvették a Teslánál Doug Field elcsábítását nagyon zokonvették a Teslánál

A fejlesztések szempontjából a Reuters információi szerint az idei év sem volt ideális, így a hírügynökség szerint legkorábban 2025-ben kezdődhet a gyártás. Mivel nem csak a fejlesztés, de a piaci bevezetés vagy a gazdaságos üzemméret elérése is óriási összegeket emészt fel, továbbra is reális opció, hogy egy önvezető rendszer fejlesztésére szűkítik a projektet. Ehhez egyébként az iPhone 12 Pro és iPad Pro adhat alapokat, hiszen a készülékekben már használják azokat az úgynevezett lidar szenzorokat, amelyek segítségével az önvezető járművek érzékelik a környezetükben zajló folyamatokat. Ha sikerül kifejleszteni az irányítási rendszert és az új típusú akkumulátort, akkor is még megoldandó feladat a járművek gyártása. Kiszivárgott ugyanis egy olyan pletyka, hogy a kanadai Magna Internationallel folytatott eredménytelen tárgyalásokat az Apple.

Lepattintották Muskot

A leginkább az iPhone-okról ismert vállalat terveit hallva különösen érdekes Elon Musk kedden közzétett Twitter üzenete. Ebben azt írta, korábban fontolóra vette, hogy az elektromos autókat gyártó vállalatát az Apple-nek eladja. Ez azonban már csak azért sem sikerülhetett, mert Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nem mutatott semmiféle érdeklődést a tranzakció iránt.

Más kérdés, hogy az Elon Musk által közöltek szerint a megkeresés nem a legszerencsésebb időszakban történt. A posztjában ugyanis azt írta: a Model 3 program legsötétebb napjaiban Tim Cookhoz fordultam, és felvetettem annak lehetőségét, hogy az Apple megszerezze a Teslát (a jelenlegi értékünk tizedéért). Tim Cook azonban nem volt hajlandó részt venni a megbeszélésen.

Elon Musk ma már örülhet, hogy annak idején nem kellett a Telsa az Apple-nek (Fotó: MTI/EPA/Ben MacMahon) Elon Musk ma már örülhet, hogy annak idején nem kellett a Telsa az Apple-nek (Fotó: MTI/EPA/Ben MacMahon)

Érdekesség, hogy ez a történet korábban semmilyen formában nem került elő, pedig a jogszabályok szerint például egy ilyen kezdeményezésnek a vállalat negyedéves jelentéseiben szerepelni kellene.

Furcsa dolgokat tesz időnként a Tesla vezér

Más kérdés, hogy volt rá korábban is példa, hogy a cégvezető lazán kezeli a twitteres kommunikációt. Két éve például ezen a csatornán jelentette be, hogy privatizálja a jelenleg tőzsdén lévő vállalatot, és 420 dolláros árfolyamon kivezetné a tőzsdéről, amihez megvan a szükséges tőke is. Musk bejelentése után a Tesla részvényeinek értéke azonnal szárnyalni kezdett, de ez hamarosan zuhanásba fordult, amikor kiderült, hogy nincs meg a fedezet a privatizáláshoz, a Tesla-vezér pedig közölte, hogy meggondolta magát. Amerikai lapok akkor kínai befektetőt vagy befektetőket sejtettek a háttérben.

Később értékpapírpiaci csalás miatt keresetet nyújtott be Elon Musk ellen az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet. A SEC a manhattani kerületi bírósághoz fordult, a kereset szerint Musk hamis és félrevezető üzeneteinek sorozatával becsapta a befektetőket. Emiatt végül 20 millió dolláros büntetést kellett fizetnie a SEC-nek. Más kérdés, hogy a cégvezető az árfolyam emelkedése miatt sokkal több pénzt keresett a bejegyzést követően. Sőt, a vagyona a Tesla áremelkedésével párhuzamosan évek óta növekszik, egy felmérés szerint az már Bill Gates vagyonát is túlszárnyalja. Elon Musk egyébként a peres ügyet indító Twitter kapcsán arról beszélt, hogy már csak a bejegyzésre érkezett lájkok száma miatt is érdemes volt kiposztolni a tweetet.

Eddig sem ettek egymás tenyeréből

A Tesla vezére egyébként véleményezte az Apple akkumulátoráról kiszivárgott információkat is. Ennek kapcsán azt jelezte, hogy nem olyan forradalmi a dolog, hiszen a Tesla már vasfoszfátot használ a sanghaji gyárukban készített közepes hatótávolságú autókhoz. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a hírekben szereplő monocella létrehozása elektrokémiailag lehetetlen.

Az elemzők egyébként megjegyzik, hogy az Apple körüli pletykák tovább mélyíthetik a két vállalat közötti szakadékot. A cégek ugyanis annak ellenére, hogy eddig nem voltak egymás vetélytársai, mégis konkuráltak a másikkal, hiszen az elérhető munkaerő elcsábítása mindkét cég számára kulcsfontosságú. A cégek több alkalommal „rabolták” le egymás embereit, igaz ebben a küzdelemben mindenképpen az Apple felé billen a mérleg nyelve a fent említett vezető mérnök, Doug Field miatt. 2018-ban, amikor korábbi munkavállalóját az Apple visszacsábította a Teslától, Elon Musk komolyan kifakadt, és azt mondta: százszor kevesebb pénzünk van, mint az Apple-nek, így természetesen megengedhetik maguknak, hogy magasabb fizetéssel csábítsák el a dolgozóinkat. Nekünk közben a hagyományos autógyártókkal is meg kell küzdenünk, amelyek sokkal több autót gyártanak, mint a Tesla.

Ugyan az elektromos autókat gyártó cég némileg növelte az általa készített járművek számát, ám továbbra is messze elmaradt a Volkswagen-csoport vagy a Toyota szériaszámaitól. A Tesla számára egyébként nem túl jó hír, hogy a két régebbi és drágább modelljük iránt jelentősen csökkent a kereslet, ezért időlegesen az év végén szüneteltetik is a Model S és a Model X gyártását. Az újabb és olcsóbb Model 3 és a Model Y miatt egyébként a két régebbi luxusmodell iránti kereslet idén már csak a megrendelések bő 10 százalékát teszi ki. Ez abból a szempontból egyébként nem jó hír a cégnek, hogy a régebbi típusok már visszahozták a fejlesztési költségeket, így ezeken sokkal jobb árrést tudnak realizálni. Más kérdés, ahogy korábbi cikkünkben erről írtunk, a befektetőket az utóbbi egy évben nem sok minden tudta kizökkenteni, és a rossz hírekre is csak vásárolták a Tesla részvényeket, így a vállalat papírjainak értéke bő félév alatt a hétszeresére nőtt.